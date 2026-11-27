Αντίστροφα μετράει ο χρόνος, όπως υποστηρίζουν πολλοί, για τον υφυπουργό άνευ χαρτοφυλακίου Βαγγέλη Λιάκο, καθώς η υπόθεση που τον αφορά φαίνεται να εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη. Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιχειρεί να περιορίσει τη φθορά που προκύπτει και να κατεβάσει τους τόνους γύρω από το ζήτημα. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Συρίγου και η στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη εντείνουν την πίεση.

Η στάση του Μεγάρου Μαξίμου

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν είδε θετικά τη δήλωση του υφυπουργού ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση του. Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού εκτιμούν πως η παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου θα ήταν η καλύτερη λύση για όλες τις πλευρές, καθώς θα διευκόλυνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού εκφράζουν την ελπίδα ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, και λαμβάνοντας υπόψη το κλίμα που επικρατεί στην πολιτική ζωή, ο υφυπουργός Εσωτερικών θα λάβει την απόφαση να αποχωρήσει από την κυβέρνηση.

Αποψίλωση αρμοδιοτήτων και «πάγωμα»

Το πρώτο βήμα που έκανε η κυβέρνηση ήταν να προχωρήσει στην αποψίλωση αρμοδιοτήτων από τον υφυπουργό Βαγγέλη Λιάκο. Παράλληλα, του ζητήθηκε οι αδελφές του να εγκαταλείψουν την ενασχόλησή τους με τους δήμους.

Συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Λιάκος δεν θα έχει πλέον ως αντικείμενο εργασίας την επαφή του με τους δήμους, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Υπενθυμίζεται ότι ο προκάτοχός του, Βασίλης Σπανάκης, είχε ως χαρτοφυλάκιο τα έργα και τη χρηματοδότηση των δήμων. Αυτό σημαίνει ότι ο κ. Λιάκος δεν αναλαμβάνει την αρμοδιότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στο θέμα, επιβεβαίωσε τα όσα είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης είχε αναφέρει ότι ο Βαγγέλης Λιάκος δεν θα έχει πλέον ως αντικείμενο εργασίας του την επαφή με τους δήμους.

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «ως προς το θέμα μιας άμεσης ή έμμεσης σύγκρουσης συμφερόντων, πέραν των όποιων αρμοδιοτήτων που ο Αντιπρόεδρος γνωρίζει καλύτερα και μένω σε όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που έχει και έναν ευρύτερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου, μόνο και μόνο η σύσταση για αποφυγή τέτοιων συνεργασιών μετά την ανάληψη των καθηκόντων, δείχνει και την κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε επίσης να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν από την απόφαση να μείνει ο υφυπουργός χωρίς αρμοδιότητες. Δήλωσε πως «όταν ο πολιτικός που είναι συγγενής, εν προκειμένω ή που είναι οι συγγενείς, δεν έχει κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση μαζί τους, αλλά επειδή αναλαμβάνει ένα υφυπουργείο σε ένα υπουργείο, που ασχέτως του ΦΕΚ που θα βγει, έχει και την εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, έπρεπε αυτονοήτως να γίνει σύσταση και θα δοθούν οι αρμοδιότητες που θα κριθεί κεντρικά ότι πρέπει να δοθούν».

Αναταραχή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Η υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου έχει προκαλέσει σημαντική αναταραχή εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Το τελευταίο διάστημα, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος βρίσκονται σε μία διαρκή κατάσταση απολογίας για διάφορες υποθέσεις που έχουν «οσμή σκανδάλου».

Οι δηλώσεις του Συρίγου, όπως αναφέρθηκε, έχουν επίσης συμβάλει στην ένταση της πίεσης που δέχεται η κυβέρνηση και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην ήδη τεταμένη κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki