Ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών, Β. Λιάκος, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς, αν και με τα τωρινά δεδομένα φαίνεται να απέφυγε την καρατόμησή του, το κλίμα γύρω του παραμένει ιδιαίτερα βαρύ. Αυτό το κλίμα δεν περιορίζεται μόνο στις σχέσεις του με τους συναδέλφους του, αλλά επεκτείνεται και εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Μάλιστα, το Μέγαρο Μαξίμου προχώρησε στην αφαίρεση της αρμοδιότητας των ΟΤΑ από τον υφυπουργό, μια αρμοδιότητα που κατείχε ο προκάτοχός του, Β. Σπανάκης.

Το βαρύ κλίμα και οι «ψαλιδισμένες» αρμοδιότητες

Το κλίμα που περιβάλλει τον Β. Λιάκο χαρακτηρίζεται ως βαρύ, μια κατάσταση που γίνεται αισθητή τόσο στον κύκλο των συναδέλφων του υφυπουργού όσο και στους διαδρόμους του Μεγάρου Μαξίμου. Η απόφαση για την αφαίρεση της αρμοδιότητας των ΟΤΑ από τον νέο υφυπουργό Εσωτερικών αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, καθώς η συγκεκριμένη αρμοδιότητα θεωρείται κεντρική για το υπουργείο.

Η κίνηση αυτή από το Μέγαρο Μαξίμου, η οποία περιγράφεται ως αποτέλεσμα του να έχει «καεί στο χυλό», είχε ως άμεση συνέπεια τις «ψαλιδισμένες» αρμοδιότητες του Β. Λιάκου. Η αρμοδιότητα των ΟΤΑ, την οποία προηγουμένως κατείχε ο Β. Σπανάκης, πλέον δεν ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του κ. Λιάκου, σηματοδοτώντας μια σαφή μείωση των τομέων ευθύνης του.

Οι συνεχείς βολές από τους «γαλάζιους»

Πέρα από τις αλλαγές στις αρμοδιότητές του, ο Β. Λιάκος συνεχίζει να δέχεται έντονες βολές και κριτική από στελέχη που ανήκουν στην παράταξη των «γαλάζιων». Οι επικρίσεις αυτές δεν έχουν σταματήσει, δημιουργώντας ένα περιβάλλον πίεσης για τον υφυπουργό Εσωτερικών. Οι «ψαλιδισμένες» αρμοδιότητες, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες βολές, έχουν επηρεάσει σημαντικά τη θέση του.

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Αγγ. Συρίγου, ο οποίος, αναφερόμενος στην κατάσταση του Β. Λιάκου, ανέφερε δημόσια ότι στη θέση του θα είχε παραιτηθεί. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το μέγεθος των πιέσεων και την ατμόσφαιρα που επικρατεί γύρω από τον υφυπουργό, προερχόμενη από ένα στέλεχος της ίδιας πολιτικής οικογένειας.

Οι αποστάσεις από κορυφαία στελέχη

Η κατάσταση του Β. Λιάκου επιβαρύνεται περαιτέρω από τη στάση που τηρούν ορισμένα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Συγκεκριμένα, οι Γ. Φλωρίδης, Μάκης Βορίδης, Δ. Καλογερόπουλος και Στ. Πέτσας έχουν επιλέξει να κρατήσουν αποστάσεις από τον υφυπουργό. Η στάση αυτή των συγκεκριμένων προσώπων προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο απομόνωσης για τον Β. Λιάκο, ενισχύοντας την αίσθηση του «μόνου» που περιγράφεται.

Η διατήρηση αποστάσεων από αυτά τα στελέχη, τα οποία είναι γνωστά πρόσωπα στην πολιτική σκηνή, δείχνει ότι το βαρύ κλίμα δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μια ευρύτερη τάση εντός του πολιτικού χώρου. Αυτό το γεγονός συμβάλλει στην εικόνα των «ψαλιδισμένων φτερών» που δέχεται ο υφυπουργός.

Η έμμεση αποστροφή του πρωθυπουργού

Την εικόνα αυτή ήρθε να συμπληρώσει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος με την προχθεσινή του αποστροφή «άδειασε» εμμέσως πλην σαφώς τον Β. Λιάκο. Η δήλωση του πρωθυπουργού, αν και δεν αναφερόταν ονομαστικά στον υφυπουργό, ερμηνεύτηκε ευρέως ως μια έμμεση κριτική προς αυτόν, δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Άλλο ένας δήμος να κάνει μια απευθείας ανάθεση και άλλο να δίνει επαναλαμβανόμενη, απευθείας ανάθεση στην ίδια εταιρία». Αυτή η αποστροφή, με την έμφαση που δίνει στη διάκριση μεταξύ μιας απλής απευθείας ανάθεσης και της επαναλαμβανόμενης στην ίδια εταιρία, θεωρήθηκε ως μια σαφής τοποθέτηση που έθιγε ζητήματα που συνδέονται με την αρμοδιότητα των ΟΤΑ, η οποία αφαιρέθηκε από τον κ. Λιάκο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis