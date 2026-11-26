Η πολιτική ευθύνη για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη και οι αιχμές Μαρινάκη για τον Αλέξη Τσίπρα

Την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη μετέφερε στον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση του γραμματέα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) ότι ο πρόεδρος του κόμματος ήταν ενήμερος για την παραχώρηση χώρων και τις δημόσιες συμβάσεις. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί πολιτικού συμψηφισμού με την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου.

Ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί σχετικά με την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως «από τη στιγμή που ο κ. Χατζηγιαννάκης είπε ότι ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ήταν ενήμερος, το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι θέμα Τσίπρα».

Η υπόθεση αφορά δημόσιες συμβάσεις που φέρεται να έλαβαν εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, καθώς και την παραχώρηση χώρων. Ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι αναμένονται απαντήσεις από την ΕΛΑΣ και τον κ. Τσίπρα για τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Τα αναπάντητα ερωτήματα και η κριτική

Ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η υπόθεση, κάνοντας αντιπαραβολή με το ενδεχόμενο αντίστοιχων αποκαλύψεων για στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. «Εμείς δεν θα μιλήσουμε για αρχιερείς ή πατριάρχες της διαφθοράς», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «η αλήθεια είναι ότι αν αυτά είχαν γραφτεί για στέλεχος της ΝΔ, όχι για τον γραμματέα, θα είχε καεί το σύμπαν».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι έχουν τεθεί συγκεκριμένα ερωτήματα, τόσο από τον ίδιο όσο και από το κυβερνών κόμμα, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα ερωτήματα, όπως υποστήριξε, παραμένουν αναπάντητα. «Δεν έχουμε δει συγκεκριμένη απάντηση για τα γραφεία της ΕΛΑΣ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «περιμένουμε από τον κ. Τσίπρα να απαντήσει και μέχρι τότε θα αναμένουμε».

Απόρριψη συμψηφισμού με την υπόθεση Λιάκου

Ερωτηθείς εάν η κυβερνητική αντίδραση για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη συνιστά προσπάθεια συμψηφισμού με την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, ο Παύλος Μαρινάκης αρνήθηκε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο περιπτώσεων. «Δεν έχει καμία σχέση με τον κ. Λιάκο», ανέφερε, τονίζοντας ότι «κάθε υπόθεση έχει τη σημασία της, δεν υποτιμώ την ανάγκη λογοδοσίας όταν υπάρχουν δημοσιογραφικές αποκαλύψεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στις δύο υποθέσεις. Εξήγησε ότι στην περίπτωση του κ. Λιάκου, οι αποκαλύψεις αφορούσαν επαγγελματικές δραστηριότητες συγγενικών του προσώπων και όχι τον ίδιο. Αυτή η διάκριση, κατά τον κ. Μαρινάκη, αποτελεί μια «ουσιαστική διαφορά» μεταξύ των δύο ζητημάτων.

Το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στη συμμετοχή του Πρωθυπουργού στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αυτό πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, με βασικό αντικείμενο των συζητήσεων το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2028-2034.

Ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τη δήλωση που έκανε ο πρωθυπουργός κατά την προσέλευσή του, στην οποία τόνισε ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει με κάποιες κοινές παραδοχές. Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «δεν μπορούμε να συζητάμε για μία ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό» και ότι «δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos