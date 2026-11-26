Η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε μια σημαντική απόφαση, δίνοντας το πράσινο φως στην εταιρεία SpaceX για την τοποθέτηση έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων σε τροχιά. Η κίνηση αυτή ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων στο διάστημα, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες στην επιστημονική κοινότητα. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για πιθανές σοβαρές επιπτώσεις στην αστρονομία και το περιβάλλον του πλανήτη μας.

Η άδεια και οι όροι της

Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή, η FCC, δημοσίευσε έγγραφο που επιβεβαιώνει την άδεια προς την SpaceX. Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, η άδεια ισχύει έως το έτος 2040. Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών εκτός Γης, με στόχο την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η άδεια για την τοποθέτηση ενός τόσο μεγάλου αριθμού δορυφόρων, που μπορεί να φτάσει το ένα εκατομμύριο, αποτελεί ένα πρωτοφανές βήμα. Ο πρόεδρος της FCC δήλωσε ότι «η Αμερική οδηγεί τον κόσμο σε μία εποχή super intelligence», υιοθετώντας τον όρο που χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ για να περιγράψει την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τόνισε επίσης ότι τα κέντρα δεδομένων θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα.

Τα σχέδια της SpaceX και η τεχνολογική υπεροχή

Ο αστερισμός δορυφόρων της SpaceX, με την ονομασία Starmind, έχει ως αποστολή τη διαχείριση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων. Αυτά τα δεδομένα προορίζονται για χρήση στη Γη, όπως αναφέρεται από την FCC. Η SpaceX διαθέτει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτό το εγχείρημα, καθώς έχει αναπτύξει τους δικούς της εκτοξευτές. Οι εκτοξευτές αυτοί έχουν ήδη πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιτυχημένες αποστολές, γεγονός που της δίνει αυτονομία και εμπειρία.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ο Έλον Μασκ είχε προαναγγείλει τον Αύγουστο την πρώτη τοποθέτηση σε τροχιά για το τέταρτο τρίμηνο του 2027. Επιπλέον, είχε ανακοινώσει την επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου το επόμενο έτος, δηλαδή το 2028. Τα σχέδια αυτά δείχνουν τη φιλοδοξία της εταιρείας να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στην υλοποίηση του οράματός της για διαστημικά κέντρα δεδομένων.

Η ανάγκη για διαστημικά κέντρα δεδομένων

Τα σχέδια για την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων σε τροχιά έχουν πολλαπλασιαστεί από τον περασμένο χρόνο. Αυτή η τάση προέρχεται από τεχνολογικούς κολοσσούς που επιδιώκουν να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ανάγκη για επεξεργασία και αποθήκευση τεράστιων όγκων δεδομένων καθιστά την αναζήτηση νέων λύσεων επιτακτική.

Στο πλαίσιο αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης, δεν είναι μόνο η SpaceX που δραστηριοποιείται. Η Google, για παράδειγμα, σημείωσε ένα αντίστοιχο τεχνολογικό επίτευγμα τον Οκτώβριο, υποδεικνύοντας το γενικότερο ενδιαφέρον και την πρόοδο στον τομέα των διαστημικών υποδομών για δεδομένα. Η κούρσα για την κυριαρχία στην «υπερνοημοσύνη» φαίνεται να μεταφέρεται και στο διάστημα.

Οι προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας

Παρά τις τεχνολογικές φιλοδοξίες και τις δηλώσεις για «super intelligence», η επιστημονική κοινότητα εκφράζει έντονες ανησυχίες. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τοποθέτηση ενός τόσο μεγάλου αριθμού δορυφόρων στον νυχτερινό ουρανό. Η αύξηση των τεχνητών αντικειμένων σε τροχιά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τις αστρονομικές παρατηρήσεις και την έρευνα.

Επιπλέον, οι προειδοποιήσεις επεκτείνονται και στο μέλλον του πλανήτη. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, αν και δεν προσδιορίζονται λεπτομερώς στις πηγές, αποτελούν ένα κεντρικό σημείο των ανησυχιών των επιστημόνων. Η συσσώρευση δορυφόρων και η δημιουργία διαστημικών κέντρων δεδομένων εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες για το διαστημικό περιβάλλον και, κατ' επέκταση, για τη Γη.

Με πληροφορίες από: Topontiki