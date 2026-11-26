Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε την παραίτηση του υφυπουργού Δικαιοσύνης, Βαγγέλη Λιάκου, αλλά και του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε ραδιοφωνική του συνέντευξη το πρωί της Πέμπτης (26.11.26), όπου υποστήριξε πως απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς ο δρόμος είναι ένας, αυτός της μηδενικής ανοχής.

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέδειξε ζητήματα ηθικής και πολιτικής τάξης, ασκώντας κριτική σε πολιτικούς αντιπάλους για την στάση τους απέναντι σε τέτοια φαινόμενα.

Οι απαιτήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε την ανάγκη για άμεσες παραιτήσεις των δύο στελεχών. Σύμφωνα με τον ίδιο, «απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς ο δρόμος είναι ένας, αυτός της μηδενικής ανοχής», μια θέση που επανέλαβε εμφατικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι είναι κρίσιμο να αποδειχθεί στην κοινωνία πως οι αρχές και οι αξίες είναι σταθερές και δεν προσαρμόζονται σε πολιτικές σκοπιμότητες. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως ανέφερε, «το πολιτικό παιχνίδι χάνεται».

Οι αιτιάσεις για τον Βαγγέλη Λιάκο

Σχετικά με τον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι οι αδερφές του είδαν τον κύκλο εργασιών τους να αυξάνεται «ραγδαία» επί κυβέρνησης ΝΔ. Αυτή η αύξηση, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, προήλθε από «πολλές απευθείας αναθέσεις».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε επίσης ότι ο κ. Λιάκος «έλεγε ψέματα» σχετικά με το αν οι αναθέσεις αφορούσαν την εκλογική του περιφέρεια, ενώ τελικά αποδείχθηκε ότι την αφορούσαν. Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, αυτό αποτελεί «τεράστιο ηθικό και πολιτικό ζήτημα», γεγονός που οδήγησε στο αίτημα για την παραίτησή του.

Το ζήτημα του Μίλτου Χατζηγιαννάκη

Αναφορικά με την υπόθεση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης διευκρίνισε τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Εξήγησε ότι το κόμμα δεν προέβη σε ανακοίνωση την πρώτη ημέρα, επιδεικνύοντας προσοχή και αποφεύγοντας «παιχνίδια» που θα μπορούσαν να προσβάλουν, να διαστρεβλώσουν ή να ευτελίσουν οποιονδήποτε, πρακτικές που, όπως είπε, έχει ακολουθήσει στο παρελθόν ο κ. Τσίπρας.

Η αρχική αναμονή του ΠΑΣΟΚ οφειλόταν στην εκτίμηση ότι υπήρχε ένα σενάριο η ΝΔ να επιχειρήσει συμψηφισμό με την υπόθεση Λιάκου. Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, τα στοιχεία που ήρθαν στη δημοσιότητα χαρακτηρίστηκαν «συγκλονιστικά» από τον κ. Ανδρουλάκη, οδηγώντας σε νέα δεδομένα.

Καταγγελίες για πρακτικές και σύγκρουση συμφερόντων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος δηλώνει «κατά των απευθείας αναθέσεων και των στημένων διαγωνισμών και των δήθεν διαγωνιστικών διαδικασιών», είναι ο ίδιος «πρωταγωνιστής σε αυτές τις πρακτικές». Αυτό, κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, συνιστά «μεγάλο ηθικό και πολιτικό θέμα», δεδομένου ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης δεν είναι «άσχετος», αλλά «το νούμερο 2 του κόμματος του κ. Τσίπρα».

Επιπλέον, περιγράφηκε μία σύγκρουση συμφερόντων, καθώς ο κ. Χατζηγιαννάκης φέρεται να ήταν συνέταιρος με τον δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος ανέθετε τα έργα. Οι διαδικασίες κατακύρωσης των έργων σε τεχνικές εταιρείες συμφερόντων Χατζηγιαννάκη περιγράφηκαν ως «εξόχως προβληματικές». Αναφέρθηκε επίσης ότι έγινε μία ανάθεση με κλειστή διαδικασία, χωρίς ανοικτό διαγωνισμό, και ότι δεν κλήθηκε...

Κριτική σε πολιτικούς αντιπάλους

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ άσκησε κριτική σε πολιτικούς του αντιπάλους, δηλώνοντας ότι τους βλέπει «πολύ ευέλικτους σε επίπεδο αρχών και αξιών και πολύ ανεκτικούς σε φαινόμενα διαφθοράς».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι αυτή η στάση αφορά «κυρίως στον πρωθυπουργό, αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες αφορά και στον κ. Τσίπρα», αναφερόμενος στις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη.

Με πληροφορίες από: Newsit