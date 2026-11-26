Νέα προσπάθεια της Άγκυρας για τα F-35: Ο υπουργός Άμυνας Γκιουλέρ στις ΗΠΑ για συνάντηση με τον Χέγκσεθ

Η Άγκυρα εντείνει τις προσπάθειές της για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών 5ης γενιάς F-35. Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, αναμένεται να μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες την ερχόμενη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Τουρκία επιδιώκει να προλάβει εξελίξεις πριν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Το ζήτημα των F-35 και οι κυρώσεις CAATSA

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο την απόκτηση έξι μαχητικών F-35. Αυτά τα αεροσκάφη έχουν ήδη πληρωθεί από την Τουρκία, με την παραγγελία να έχει γίνει πριν την επιβολή των κυρώσεων CAATSA από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ο Ερντογάν έχει ταυτόχρονα διαμηνύσει ότι οι ρωσικοί S-400 δεν πρόκειται να απομακρυνθούν από τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία είχε αποβληθεί από το πρόγραμμα των F-35 το 2019. Η αποβολή αυτή ήρθε μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Επιπλέον, το 2020, οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, βασιζόμενες στον νόμο CAATSA.

Οι επαφές Άγκυρας-Ουάσιγκτον και οι προσδοκίες

Η Άγκυρα συνεχίζει να επιδιώκει την επίλυση των δύο αυτών ζητημάτων. Τον Οκτώβριο, εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας είχε δηλώσει ότι οι επαφές με τις αμερικανικές αρχές για την παράδοση των έξι μαχητικών F-35 βρίσκονται σε εξέλιξη. Είχε εκφράσει μάλιστα την προσδοκία για μια θετική έκβαση των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, είχε αναφέρει πρόσφατα ότι υπάρχει πολιτική βούληση τόσο στην Άγκυρα όσο και στην Ουάσιγκτον για την επίλυση των αμυντικών διαφορών που έχουν προκύψει μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, είχε υπογραμμίσει ότι τα περιθώρια ελιγμών της αμερικανικής κυβέρνησης στο ζήτημα των κυρώσεων CAATSA είναι πολύ περιορισμένα, καθώς αυτές προβλέπονται από την αμερικανική νομοθεσία.

Πρόοδος και ευρύτερη συνεργασία

Ο Χακάν Φιντάν είχε επίσης αναφερθεί στην πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ορισμένες εκκρεμότητες σχετικά με αγορές αμυντικού υλικού. Αυτό δείχνει μια προσπάθεια για βελτίωση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κρατών.

Επιπλέον, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε αναφερθεί στη συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας σε διάφορα διεθνή ζητήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η κατάσταση στη Συρία, οι εξελίξεις στον Καύκασο, καθώς και οι προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η σημασία της συνάντησης Γκιουλέρ – Χέγκσεθ

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης, η επικείμενη συνάντηση μεταξύ του Γιασάρ Γκιουλέρ και του Πιτ Χέγκσεθ αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Θεωρείται μια κρίσιμη ευκαιρία για την τουρκική πλευρά να διεκδικήσει συγκεκριμένες εξελίξεις στα ζητήματα που αφορούν τα F-35 και τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες καταβάλλουν προσπάθειες να ξεπεράσουν χρόνιες διαφωνίες που έχουν επηρεάσει το πεδίο της αμυντικής τους συνεργασίας. Η Άγκυρα ελπίζει σε απτά αποτελέσματα από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον.

Με πληροφορίες από: Topontiki