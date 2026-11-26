Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, όταν η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ζήτησε και έλαβε τον λόγο. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η υπουργός βρισκόταν σε κατάσταση εκτός εαυτού και άφησε αιχμές περί εσωκομματικών μαχαιρωμάτων. Οι αιχμές αυτές συνδέονται με δύο δημοσιεύματα, ένα της «Καθημερινής» και ένα του «Πρώτου Θέματος», τα οποία είχαν αναφερθεί σε ζητήματα του χαρτοφυλακίου της.

Η παρέμβαση της υπουργού Παιδείας

Η κ. Ζαχαράκη, εμφανώς φορτισμένη, έκανε λόγο για στοχοποίησή της, αναπτύσσοντας παράλληλα τα βήματα που έχουν γίνει για τα θέματα που τέθηκαν στα δημοσιεύματα. Ειδικότερα, η «Καθημερινή» είχε δημοσιεύσει στοιχεία για ελλείψεις άνω των 12.000 αναπληρωτών από τα σχολεία, ενώ το «Πρώτο Θέμα» είχε αναφερθεί στον μικρό αριθμό των σχολείων που ανακαινίστηκαν, περιγράφοντας πολλά άλλα ως «χρέπια».

Η ένταση και η νευρικότητα με την οποία μιλούσε η υπουργός προκάλεσε αμηχανία μεταξύ των συναδέλφων της. Κάποιοι, μάλιστα, σχολίαζαν αργότερα ότι αιφνιδιάστηκαν από την εικόνα της υπουργού Παιδείας, υπονοώντας ότι αυτή δεν ταίριαζε με το προφίλ του συγκεκριμένου κρίσιμου χαρτοφυλακίου.

Οι δηλώσεις των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Ο μόνος που φέρεται να προσυπέγραψε την άποψη της κ. Ζαχαράκη περί στοχοποίησής της ήταν ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης. Ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι το θέμα της στοχοποίησης αφορά το σύνολο της κυβέρνησης και ότι έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν όλοι οι υπουργοί.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιος, αναφέρθηκε στη σοβαρότητα του θέματος των σχολικών κτιρίων. Δήλωσε ότι κάθε αίτημα που υποβάλλεται από δήμους για ένταξη σχολικών κτιρίων στο πρόγραμμα ανακαινίσεων «Μαριέττα Γιαννάκου» εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το διαθέσιμο ποσό δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών, αλλά υπογράμμισε ότι αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το έργο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρ. Δήμας. Ο κ. Δήμας παρέθεσε αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τα σχολεία που έχουν ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Επιπλέον, αναφέρθηκε σε σχολεία που δημιουργούνται εκ του μηδενός μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε επίσης ότι δρομολογούνται έργα ανακαίνισης σχολείων στο πλαίσιο προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία των ασφαλιστικών εταιριών της χώρας και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με έμφαση στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Η παρέμβαση του πρωθυπουργού

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη στήριξή του στην υπουργό Παιδείας. Παρόλο που η έκφρασή του παρέμεινε ανέκφραστη, καθιστώντας δύσκολο να κατανοήσει κανείς αν και σε ποιο βαθμό αιφνιδιάστηκε από τη συνολική παρουσία της κ. Ζαχαράκη, ο πρωθυπουργός παρότρυνε όλους τους υπουργούς να στηρίξουν και δημοσίως το έργο του υπουργείου Παιδείας.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το έργο του υπουργείου Παιδείας αποτελεί έργο ολόκληρης της κυβέρνησης, τονίζοντας τη συλλογική ευθύνη και προσπάθεια για την υλοποίησή του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis