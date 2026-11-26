Στις δημόσιες εμφανίσεις, τις περιοδείες και τις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πολίτες, παρατηρείται κυρίως η παρουσία μεγαλύτερων ηλικιών, με τους νέους ψηφοφόρους των 18, 20 και 30 ετών να είναι ελάχιστοι. Αυτή η κατάσταση αποτελεί έναν μόνιμο πονοκέφαλο για το κυβερνητικό επιτελείο, το οποίο έχει πλήρως αντιληφθεί ότι η δυσκολότερη ηλικιακή ομάδα για τη Νέα Δημοκρατία είναι οι 18-35 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποκατηγορία των 17-24 ετών.

Δημοσκοπικά ευρήματα και ηλικιακές τάσεις

Τα ευρήματα από τις δημοσκοπήσεις και τα focus groups που διενεργούνται για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου χαρακτηρίζονται ως ανησυχητικά. Σύμφωνα με στελέχη που έχουν σφαιρική γνώση της κατάστασης, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στους νεότερους είναι σημαντικά χαμηλότερα σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023. Τότε, σύμφωνα με τα exit polls, τα ποσοστά αυτά είχαν κινηθεί κοντά στο 28%.

Σε ορισμένες περιοχές της χώρας, μάλιστα, τα ποσοστά αυτά καταγράφονται ως ανησυχητικά χαμηλά. Η εικόνα αυτή διαμορφώνεται παρά τις προσπάθειες του επικοινωνιακού επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου να φροντίσει και την τελευταία λεπτομέρεια στις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαφές του πρωθυπουργού, καθώς κάποια ζητήματα δεν μπορούν να κρυφτούν.

Οι παράγοντες της δυσαρέσκειας των νέων

Η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγαλύτερη τάση αποστασιοποίησης των νέων από την πολιτική διαδικασία. Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένη δυσαρέσκεια από την κυβερνητική πολιτική, η οποία αποδίδεται κυρίως σε δύο βασικούς παράγοντες: το υψηλό κόστος της φοιτητικής ζωής και την απαισιοδοξία που επικρατεί σχετικά με την επαγγελματική τους αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η δυσαρέσκεια δεν μειώθηκε ούτε μετά την ανακοίνωση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τα οποία αφορούσαν τη στεγαστική πολιτική, τις αυξήσεις μισθών και άλλα ζητήματα. Η αίσθηση των νέων παραμένει αρνητική, παρά τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Ακραίες θέσεις και η εκλογική τους διάσταση

Ένα επιπρόσθετο εύρημα που προκαλεί συζητήσεις εντός του κυβερνητικού επιτελείου είναι η εμφάνιση ενός ουκ ευκαταφρόνητου κομματιού της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας με ακραίες θέσεις. Οι θέσεις αυτές εμφανίζονται πανομοιότυπες με εκείνες του αποφυλακισθέντος πρώην μέλους της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη.

Ωστόσο, οι κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι τυχόν καλή επίδοση του κόμματος «Συμμαχία Ελλήνων», το οποίο στηρίζεται από τον κ. Κασιδιάρη, δεν θα πλήξει στο ελάχιστο τη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, θεωρούν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει κυρίως κόμματα που επιδιώκουν να ψαρέψουν στα θολά νερά της ακροδεξιάς, αποσπώντας ψηφοφόρους από αυτά.

Ο αντίκτυπος των εκλογών και η στρατηγική προσέλκυσης

Οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη συνυπολογίζουν ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο: είτε οι εκλογές διεξαχθούν τον Μάιο, είτε τον Ιούνιο, κάτι που πλέον φαντάζει πολύ πιθανό, ένα μεγάλο μέρος των νέων θα έχει ήδη μετακινηθεί στα νησιά για τη νέα τουριστική σεζόν. Αυτό καθιστά δύσκολη την επιστροφή τους στις ιδιαίτερες πατρίδες τους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Παρόλα αυτά, αυτή η παράμετρος δεν προκαλεί εφησυχασμό στο «γαλάζιο» επιτελείο. Αντιθέτως, θεωρείται χρήσιμο να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διόρθωση στην πορεία προς τις κάλπες. Το θέμα έχει συζητηθεί κατ' επανάληψη στο κυβερνητικό επιτελείο, μερικές φορές και με την παρουσία του πρωθυπουργού, ο οποίος έχει ζητήσει από τους συνεργάτες του την εκπόνηση ειδικής στρατηγικής για την προσέλκυση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis