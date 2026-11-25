Η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας εξηγήσεις για τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Οι αντιδράσεις αυτές προέκυψαν μετά από νέο δημοσίευμα που αφορά απευθείας αναθέσεις συνολικού ποσού 752.000 ευρώ από τον Δήμο Στυλίδας σε εταιρείες στις οποίες φέρεται να συμμετέχει ο κ. Χατζηγιαννάκης. Το ζήτημα έχει λάβει μείζονες διαστάσεις, με αμφότερα τα μέρη να απαιτούν άμεσες και σαφείς απαντήσεις από τον πρώην πρωθυπουργό.

Η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς τον Αλέξη Τσίπρα, αναφερόμενος στις νέες αποκαλύψεις. Στην ανακοίνωσή του, ο κ. Μαρινάκης έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι το θέμα είναι μείζον και απαιτούνται απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές.

Ειδικότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρώτησε εάν ο κ. Τσίπρας γνώριζε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, καθώς και για τις δημόσιες συμβάσεις που φέρονται να έχουν λάβει οι εταιρείες του. Επιπλέον, ζήτησε να διευκρινιστεί αν ήταν δική του απόφαση η στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ σε γραφεία που παραχωρήθηκαν από μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο κ. Χατζηγιαννάκης.

Τα ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ

Παράλληλα με την κυβέρνηση, και το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα και τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, ζητώντας εξηγήσεις. Το Χαριλάου Τρικούπη απαιτεί απαντήσεις τόσο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ, όσο και για τη χρηματοδότηση του κόμματος του κ. Τσίπρα.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο». Οι αποκαλύψεις, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο parapolitika.gr, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα όχι μόνο για τον κ. Χατζηγιαννάκη, αλλά και για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, κ. Τσίπρα.

Οι αποκαλύψεις για τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Παραπολιτικών, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος κατέχει τη θέση του νούμερο 2 του κόμματος ΕΛΑΣ και θεωρείται δεξί χέρι του κ. Τσίπρα, φέρεται να πρωταγωνιστεί σε μια σειρά από «στημένες διαδικασίες ανάθεσης έργων» του Δήμου Στυλίδας. Οι νέες αυτές πληροφορίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ εμφανίζεται να είναι συνέταιρος σε εταιρεία με τον μέχρι πρότινος προφυλακισμένο Δήμαρχο Στυλίδας. Ο εν λόγω Δήμαρχος φέρεται να αναθέτει σε άλλες εταιρείες του συνεταίρου του, κ. Χατζηγιαννάκη, έργα χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός και με ελάχιστη έκπτωση. Το συνολικό ποσό των απευθείας αναθέσεων ανέρχεται σε 752.000 ευρώ.

Τα αναπάντητα ερωτήματα προς τον Αλέξη Τσίπρα

Τα ερωτήματα που τίθενται προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι συγκεκριμένα και, όπως τονίζεται, δεν μπορούν να παραμένουν άλλο αναπάντητα. Το βασικότερο εξ αυτών αφορά την ενδεχόμενη γνώση του πρώην πρωθυπουργού για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα της ΕΛΑΣ και τις δημόσιες συμβάσεις των εταιρειών του.

Επιπλέον, ζητείται να διευκρινιστεί εάν η απόφαση για τη στέγαση του Οργανωτικού της ΕΛΑΣ στα γραφεία που παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα, ήταν δική του. Η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι το ζήτημα είναι μείζον και απαιτούνται άμεσες και πλήρεις απαντήσεις από τον κ. Τσίπρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki