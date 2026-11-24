Η κυβέρνηση του Ισραήλ κατήγγειλε επίσημα την Γαλατασαράι στην UEFA, λίγο μετά την ολοκλήρωση του νικηφόρου αγώνα της τουρκικής ομάδας κόντρα στην Άστον Βίλα για το Champions League. Η καταγγελία αφορά πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της Γαλατασαράι, εκφράζοντας τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Ντουρσούν Οζμπέκ, δήλωσε ότι η ομάδα του ενημερώθηκε για την ενέργεια αυτή, χαρακτηρίζοντάς την ως πολιτικά υποκινούμενη.

Η καταγγελία της κυβέρνησης του Ισραήλ

Η είδηση της καταγγελίας έγινε γνωστή από τον ίδιο τον πρόεδρο της Γαλατασαράι, Ντουρσούν Οζμπέκ. Σύμφωνα με τον Οζμπέκ, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έλαβε ενημέρωση από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία σχετικά με την καταγγελία που υπέβαλε η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο λόγος της καταγγελίας ήταν η εμφάνιση πανό από τους οπαδούς της Γαλατασαράι, τα οποία εξέφραζαν την υποστήριξη τους στον παλαιστινιακό λαό. Αυτή η ενέργεια των οπαδών συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Γαλατασαράι με την Άστον Βίλα, στον οποίο η τουρκική ομάδα αναδείχθηκε νικήτρια στο πλαίσιο του Champions League.

Η απάντηση του προέδρου της Γαλατασαράι

Αμέσως μετά την αποκάλυψη της καταγγελίας, ο Ντουρσούν Οζμπέκ προχώρησε σε δηλώσεις στο τουρκικό μέσο ενημέρωσης HT Spor. Ο πρόεδρος της Γαλατασαράι υποστήριξε ότι η καταγγελία έχει πολιτικά κίνητρα, υπερασπιζόμενος παράλληλα τα μηνύματα που θέλησαν να περάσουν οι οπαδοί του συλλόγου.

Ο Οζμπέκ τόνισε πως η προβολή και η προώθηση τέτοιων μηνυμάτων από την Γαλατασαράι δεν συνιστούν υιοθέτηση «πολιτικής στάσης, αλλά αντίθετα μιας στάσης που πηγάζει από την ανθρωπιά και τη συνείδηση». Με αυτό τον τρόπο, ο πρόεδρος του συλλόγου θέλησε να διαχωρίσει τη θέση του από οποιαδήποτε πολιτική εμπλοκή, εστιάζοντας στην ηθική διάσταση του θέματος.

Στήριξη στον παλαιστινιακό λαό

Στη δήλωσή του, ο Ντουρσούν Οζμπέκ επανέλαβε τη θέση του συλλόγου και του τουρκικού έθνους. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μάθαμε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου υπέβαλε καταγγελία εναντίον του συλλόγου μας στην UEFA, επικαλούμενη τα πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί μας υπέρ του παλαιστινιακού λαού».

Συνεχίζοντας, ο Οζμπέκ υπογράμμισε τη διαχρονική στάση της Τουρκίας: «Ως τουρκικό έθνος, θα συνεχίσουμε, όπως κάνουμε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, να στεκόμαστε στο πλευρό των καταπιεσμένων και να αρνούμαστε να παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά στον πόνο που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός. Όπως αποδεικνύεται από τη συλλογική φωνή συνείδησης που υψώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο ενάντια στη δίωξη των Παλαιστινίων, αυτή δεν είναι μια πολιτική στάση, αλλά μια στάση που πηγάζει από την ανθρωπιά και τη συνείδηση».

Έκκληση για ευαισθησία από την UEFA

Ο πρόεδρος της Γαλατασαράι εξέπρασε επίσης την ελπίδα του για τον τρόπο με τον οποίο η UEFA θα χειριστεί την καταγγελία. «Ελπίζουμε ότι η UEFA θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με την ίδια ευαισθησία και δεν θα δεχθεί να εξετάσει μια καταγγελία που υποκινείται από πολιτικά κίνητρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Οζμπέκ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, «ο τρόπος για να παραμείνει το ποδόσφαιρο απαλλαγμένο από την πολιτική δεν είναι να τιμωρούνται οι ανθρώπινες και συνειδησιακές στάσεις, αλλά να αποτρέπεται το ποδόσφαιρο από το να αποτελεί αντικείμενο πολιτικών πιέσεων». Με αυτή τη δήλωση, ο Ντουρσούν Οζμπέκ κάλεσε την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να διαφυλάξει την αυτονομία του αθλήματος από εξωτερικές πολιτικές παρεμβάσεις.

Με πληροφορίες από: Athletiko