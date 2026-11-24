Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συζήτηση που είχε με τον Νικόλαο Καραμούζη, πρόεδρο της Grant Thornton στην Ελλάδα, και τον Βασίλη Καζά, διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton Ελλάδας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Future Unfold: Connected Intelligence – The Future Advantage» στο Μέγαρο Μουσικής, σκιαγράφησε το όραμα της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως, εφόσον οι πολίτες εμπιστευτούν την παράταξη για τρίτη τετραετία, διαμορφώνεται ένα σχέδιο για το πώς θα είναι η χώρα και πώς θα τοποθετηθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι έχουν επιτευχθεί πολλά, αλλά η διαδρομή αυτή απαιτεί συνέπεια και συνέχεια. Για τον λόγο αυτό, εφόσον υπάρξει η εμπιστοσύνη των πολιτών για μια τρίτη τετραετία, η κυβέρνηση διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το μέλλον της Ελλάδας έως το 2030, εξετάζοντας την τοποθέτησή της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την ανάγκη ενός νέου παραγωγικού άλματος, τονίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται να κινηθεί με πιο γρήγορους ρυθμούς. Επισήμανε ότι η ανάπτυξη πρέπει να στηριχθεί στις επενδύσεις, και εκεί θα στραφεί η προσοχή της κυβέρνησης εφόσον οι πολίτες την εμπιστευτούν εκ νέου. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η παράταξη έχει τη δυνατότητα να ανανεώνεται και να προσελκύει ταλέντο.

Προκλήσεις και γεωπολιτική ισχύς

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα, όπου, όπως είπε, έπρεπε να μπουν τα σωστά θεμέλια. Τόνισε τη ξεχωριστή σημασία του να διατηρείται η Ελλάδα ασφαλής και γεωπολιτικά ισχυρή, κάτι που δεν αφορά μόνο τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι καμία χώρα δεν μπορεί να είναι γεωπολιτικά και αμυντικά ισχυρή αν δεν είναι και οικονομικά ισχυρή. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα υποδεχθούν τον «Νέαρχο», προσθέτοντας μια συγκεκριμένη αναφορά στη στρατηγική ενίσχυση της χώρας.

Η τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντάς την ως μια τεχνολογική επανάσταση που ίσως η ανθρωπότητα δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά. Αυτή η εξέλιξη, όπως σημείωσε, εγείρει τεράστιες προκλήσεις αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και σημαντικές ευκαιρίες.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, διαθέτει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη εδώ και τρία χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του δημοσίου τομέα, καθώς πρόκειται για μια τεχνολογία που «θα ακουμπήσει τα πάντα». Ως συγκεκριμένο παράδειγμα, ανέφερε τον τομέα της υγείας, όπου οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν ήδη να υποστηρίξουν τους γιατρούς, ακόμα και για ηχητική υποστήριξη σε ασθενείς. Η χώρα έχει ήδη μια δυνατή στρατηγική ως προς τα δεδομένα, ενώ παράλληλα χρειάζονται και υποδομές, όπως η υπολογιστική ισχύς, η οποία είναι διαθέσιμη τόσο για εφαρμογές του κράτους όσο και για επιχειρήσεις.

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την άποψη ότι ο τρόπος που η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί στην παραγωγική διαδικασία βρίσκεται ακόμα στην αρχή. Έθεσε ερωτήματα σχετικά με το αν θα δημιουργηθούν περισσότερες ή λιγότερες θέσεις εργασίας, ποιες θα είναι οι δουλειές του μέλλοντος, ποιες δεξιότητες θα απαιτούνται και ποιος θα είναι ο ρόλος της μηχανής έναντι του ανθρώπου, τονίζοντας ότι αυτά δεν είναι ακόμα σαφή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε την πεποίθησή του ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως βοηθός του ανθρώπου και δεν τον υποκαθιστά.

Η σημασία του επιτελικού κράτους

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο «επιτελικό κράτος», το οποίο, όπως είπε, «λοιδορήθηκε». Χαρακτήρισε την ύπαρξή του ως μια «μεγάλη κατάκτηση» που θα παραμείνει, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να φανταστεί πώς θα μπορούσε να διοικηθεί η χώρα με διαφορετικό τρόπο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos