Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο νέων στοχευμένων δολοφονιών ηγετικών στελεχών του Ιράν. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από το αμερικανικό δίκτυο NBC, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων. Οι συζητήσεις αυτές αφορούν την πιθανή εξόντωση σκληροπυρηνικών της Τεχεράνης.

Συζητήσεις για στοχευμένες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και μία ακόμη πηγή που έχει γνώση των σχετικών συζητήσεων, οι πιθανοί στόχοι θα ήταν σκληροπυρηνικοί της Τεχεράνης. Αυτά τα πρόσωπα απορρίπτουν κάθε υποχώρηση στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με την Ουάσινγκτον. Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει αυτές τις επιλογές ως μέρος των ευρύτερων κινήσεών της.

Οι συζητήσεις αυτές έχουν επανέλθει στο επίκεντρο τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ αξιολογεί τις επόμενες κινήσεις του στον συνεχιζόμενο πόλεμο, γεγονός που επαναφέρει στο τραπέζι τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Η επιλογή αυτή δεν έφυγε ποτέ εντελώς από τις επιλογές της κυβέρνησης.

Επιχειρήματα υπέρ και κατά

Υποστηρικτές της συγκεκριμένης επιλογής θεωρούν ότι μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου. Πιστεύουν ότι η εξόντωση ηγετικών στελεχών θα μπορούσε να αλλάξει τη δυναμική των συγκρούσεων και να οδηγήσει σε ένα τέλος των εχθροπραξιών.

Στον αντίποδα, όσοι διαφωνούν με την υιοθέτηση τέτοιων τακτικών προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους. Εκφράζουν την ανησυχία ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο αντιποίνων από το Ιράν. Τα αντίποινα αυτά θα μπορούσαν να στοχεύουν Αμερικανούς αξιωματούχους, δημιουργώντας έναν κύκλο βίας.

Η επιλογή που επανήλθε στο επίκεντρο

Οι δύο πηγές που επικαλείται το NBC σημείωσαν ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν έφυγε ποτέ από «το τραπέζι» των συζητήσεων. Ωστόσο, «έχει επανέλθει στο επίκεντρο των συζητήσεων τις τελευταίες εβδομάδες» με αυξημένη ένταση. Αυτό συμβαίνει καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αξιολογεί προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις του στον πόλεμο.

Η επανεξέταση αυτής της επιλογής υποδηλώνει μια πιθανή αλλαγή στη στρατηγική προσέγγιση της κυβέρνησης. Η αξιολόγηση των επόμενων βημάτων στον πόλεμο περιλαμβάνει πλέον πιο δυναμικές και στοχευμένες ενέργειες, όπως οι δολοφονίες ηγετικών στελεχών του Ιράν.

Προηγούμενες επιχειρήσεις και στόχοι

Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί αμερικανικές και ισραηλινές επιχειρήσεις, είτε από κοινού είτε ξεχωριστά, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο κορυφαίων στελεχών του Ιράν. Αυτές οι προηγούμενες ενέργειες αποτελούν ένα ιστορικό πλαίσιο για τις τρέχουσες συζητήσεις και τις πιθανές μελλοντικές κινήσεις.

Μεταξύ των στελεχών που έχουν σκοτωθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις βρίσκονται ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, καθώς και ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Μοχαμάντ Πακπούρ. Επίσης, έχει σκοτωθεί ο υπουργός Άμυνας, ταξίαρχος Αζίζ Νασιρζαντέχ, και ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ταξίαρχος Αλί Λαριτζανί. Αυτά τα γεγονότα δείχνουν ένα ιστορικό στοχευμένων ενεργειών εναντίον της ιρανικής ηγεσίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki