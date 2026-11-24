Στη Νεάπολη Κοζάνης βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συναντήθηκε με μαθητές και μαθήτριες λυκείου, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους για το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και τις προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την Παιδεία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Τσίπρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί, έστω και εμμέσως, στην πρόσφατη υπόθεση με την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση, στη σκιά του σκανδάλου που αφορούσε το χάντμπολ της κόρης του.

Το σχέδιο για την Παιδεία και η κριτική στις πανελλαδικές

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στους μαθητές το σχέδιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τις αλλαγές στην Παιδεία και το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Όπως ανέφερε, η πρόταση του κόμματος στοχεύει στην ουσιαστική πρόσβαση των παιδιών στη γνώση, απαλλαγμένη από την εξάρτηση των φροντιστηρίων και το διαρκές άγχος των εξετάσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των νέων στον σχεδιασμό των αλλαγών. «Δεν σχεδιάζουμε για τους νέους χωρίς τους νέους. Συζητάμε μαζί τους, ακούμε όσα έχουν να μας πουν και διαμορφώνουμε τις προτάσεις μας με βάση τις δικές τους ανάγκες. Η Παιδεία χρειάζεται αλλαγή. Και τα παιδιά πρέπει να έχουν λόγο σε αυτήν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αμφισβήτηση του «αδιάβλητου» των εξετάσεων

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για την αδιάβλητη φήμη των πανελλαδικών εξετάσεων στο παρελθόν. «Για χρόνια, οι Πανελλαδικές θεωρούνταν ένας αδιάβλητος θεσμός», σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι ακόμη και αυτό μπορεί να γίνει διαβλητό, όταν υπάρχουν τρόποι να παρακαμφθεί η διαδικασία».

Ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι, παρόλο που το σύστημα θεωρείται το πιο αδιάβλητο μέχρι τώρα, «και αυτό πια φαίνεται ότι είναι διαβλητό». Παράλληλα, χαρακτήρισε το σύστημα «απάνθρωπο να κρίνεσαι σε τρεις μονάχα ώρες», υπογραμμίζοντας την πίεση που βιώνουν οι μαθητές.

Ο διάλογος με τους μαθητές και οι προβληματισμοί τους

Οι μαθητές της Νεάπολης Κοζάνης εξέφρασαν στον Αλέξη Τσίπρα τους προβληματισμούς τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, ανέφεραν ότι το σύστημα είναι δύσκολο, καθιστώντας δύσκολη και την είσοδο στα πανεπιστήμια. Επίσης, επισήμαναν ότι η ύλη είναι μεγάλη, γεγονός που επιβαρύνει την προετοιμασία τους.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναγνώρισε το δίκαιο των ανησυχιών τους. «Έχετε απόλυτο δίκιο να αισθάνεστε ότι είναι δύσκολο το σύστημα γιατί είναι δύσκολο», είπε, προσθέτοντας ότι «βέβαια πολλές γενιές το ζήσανε αυτό και εμείς το ζήσαμε». Ρώτησε επίσης τους μαθητές για τον αριθμό των παιδιών στην τάξη τους και αν χρειάζονται φροντιστήριο, καταλήγοντας ότι «πρέπει να φτιάξουμε ένα σύστημα και να μη χρειάζεται φροντιστήριο. Αυτό είναι το κρίσιμο».

Η «σπόντα» για το χάντμπολ

Σε μια στιγμή του διαλόγου του με τους μαθητές, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια έμμεση αναφορά στην υπόθεση Τσαβδαρίδη. Αφού συζήτησε για τα φροντιστήρια, ρώτησε τους μαθητές: «Δεν παίζετε και χάντμπολ. Εσείς παίζετε χάντμπολ;»

Η ερώτηση αυτή θεωρήθηκε ως μια σαφής «σπόντα» για την πρόσφατη παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση, η οποία συνδέθηκε με το σκάνδαλο του χάντμπολ και την κόρη του. Ο κ. Τσίπρας, κλείνοντας τη συζήτηση, ανέφερε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο και μια πρόταση για την Παιδεία και εξέφρασε την επιθυμία να το συζητήσει μαζί τους κάποια στιγμή, προσκαλώντας τους στο τέλος για μια φωτογραφία.

Με πληροφορίες από: Topontiki