Το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και περιλαμβάνει μια βαριά ατζέντα με κεντρικό άξονα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027. Παράλληλα, θα εξεταστούν σημαντικά ζητήματα που αφορούν διάφορους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής.

Ο προϋπολογισμός του 2027 στο επίκεντρο

Βασικό θέμα στην ατζέντα της συνεδρίασης είναι η εισήγηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2027, καθώς και για τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό που καλύπτει την περίοδο 2027-2030. Την εισήγηση αυτή θα παρουσιάσουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά.

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους είναι κομβικής σημασίας εν όψει της ψήφισής του. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός θα καθορίσει τις οικονομικές κατευθύνσεις και τους στόχους της χώρας για τα επόμενα χρόνια, θέτοντας τις βάσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.

Θέματα υποδομών και αγροτικής ανάπτυξης

Στο πλαίσιο των θεμάτων που θα απασχολήσουν το υπουργικό συμβούλιο, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με τίτλο «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον». Η παρουσίαση αυτή αναμένεται να αναδείξει τα επιτεύγματα στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών και να σκιαγραφήσει τις μελλοντικές προοπτικές και σχεδιασμούς.

Επιπλέον, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, θα ενημερώσει το σώμα για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων. Το θέμα αυτό αφορά άμεσα χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους σε όλη τη χώρα, καθώς οι ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό στήριγμα για τον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες σε Άμυνα και Δικαιοσύνη

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έχει προγραμματιστεί να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο που στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Το νομοσχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την προώθηση της καινοτομίας εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, θα παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο που αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 στο εθνικό δίκαιο. Η συγκεκριμένη Οδηγία αφορά τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, ένα θέμα μείζονος σημασίας για την αποτελεσματικότητα και τον εκσυγχρονισμό της ποινικής δικαιοσύνης.

Θέσεις εργασίας και κοινωνική ασφάλιση

Τέλος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, θα εισηγηθεί σχετικά με τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2027. Η εισήγηση αυτή είναι κρίσιμη για τον σχεδιασμό της αγοράς εργασίας και την αντιμετώπιση των αναγκών σε εργατικό δυναμικό για την επόμενη χρονιά.

Ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού θέσεων εργασίας αποτελεί ένα εργαλείο για τη ρύθμιση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos