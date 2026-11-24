Συζητήσεις για πρόωρες εκλογές τον Μάιο του 2027 και αλλαγές στη λειτουργία του προεδρικού συστήματος διεξάγονται στους κόλπους του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στην Τουρκία. Το θέμα αυτό αναδεικνύεται μέσα από ρεπορτάζ της εφημερίδας Τζουμχουριέτ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η πιθανότητα παραμονής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην προεδρία για ακόμη μία θητεία.

Σενάρια για την ημερομηνία των εκλογών

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τζουμχουριέτ, στελέχη του ΑΚΡ εκτιμούν ως ισχυρή την πιθανότητα αιφνιδιαστικής προσφυγής στις κάλπες τον Μάιο του 2027. Η συγκεκριμένη ημερομηνία θεωρείται η πλέον κατάλληλη για τη διεξαγωγή των εκλογών, καθώς, όπως αναφέρεται, ακόμη και ο Νοέμβριος του ίδιου έτους θα ήταν αργά για τη διενέργειά τους.

Παράλληλα, συζητείται και ένα χωριστό σενάριο που θέτει τον Νοέμβριο του 2027 ως πιθανό χρόνο για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Αυτό το δημοψήφισμα θα αφορούσε συνταγματικές αλλαγές, οι οποίες θα προηγούνταν ενδεχομένως των εκλογών. Οι συζητήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την κινητικότητα εντός του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Το συνταγματικό πλαίσιο για νέα θητεία

Η πιθανότητα για μία ακόμη προεδρική θητεία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνδέεται άμεσα με το άρθρο 116 του τουρκικού Συντάγματος. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει ότι ένας πρόεδρος, ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του, μπορεί να είναι υποψήφιος για ακόμη μία φορά. Αυτό όμως προϋποθέτει μία συγκεκριμένη διαδικασία.

Για να καταστεί δυνατή η εκ νέου υποψηφιότητα, απαιτείται η Βουλή να αποφασίσει την πρόωρη διεξαγωγή εκλογών. Η απόφαση αυτή πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία τριών πέμπτων του συνόλου των βουλευτών. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται 360 ψήφοι από τους συνολικά 600 βουλευτές του τουρκικού κοινοβουλίου για να ενεργοποιηθεί αυτή η συνταγματική πρόβλεψη.

Προτεινόμενες αλλαγές στο προεδρικό σύστημα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τζουμχουριέτ, στελέχη του ΑΚΡ εξετάζουν τη διατήρηση του υφιστάμενου προεδρικού συστήματος, αλλά με ορισμένες τροποποιήσεις. Οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε αλλαγές στους όρους εκλογής του προέδρου, με στόχο τον περιορισμό της ανάγκης για τη σύναψη εκλογικών συμμαχιών. Αυτό θα μπορούσε να απλουστεύσει τη διαδικασία και να ενισχύσει την αυτονομία του προέδρου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, εξετάζεται και η διεύρυνση ορισμένων προεδρικών αρμοδιοτήτων, κάτι που θα ενίσχυε περαιτέρω τον ρόλο του αρχηγού του κράτους. Ωστόσο, το ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι οι συζητήσεις αυτές βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο και δεν έχουν καταλήξει σε κάποια συγκεκριμένη πρόταση ή σχέδιο νόμου.

Σενάριο επιστροφής στο κοινοβουλευτικό σύστημα

Παράλληλα με τις συζητήσεις για το προεδρικό σύστημα, στο κομματικό παρασκήνιο του ΑΚΡ κυκλοφορεί και ένα εναλλακτικό σενάριο. Αυτό το σενάριο προβλέπει την επιστροφή στο κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης. Μία τέτοια αλλαγή θα σήμαινε την επαναφορά του θεσμού της πρωθυπουργίας, ο οποίος έχει καταργηθεί με το ισχύον προεδρικό σύστημα.

Σε αυτή την εκδοχή, η προεδρική θητεία θα καθοριζόταν σε επτά έτη. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παρέμενε στην προεδρία, αναλαμβάνοντας έναν υπερκομματικό ρόλο, ενώ ο πρόεδρος του ΑΚΡ θα αναλάμβανε το αξίωμα του πρωθυπουργού. Ωστόσο, η εφημερίδα Τζουμχουριέτ αναφέρει ότι τα στελέχη που τάσσονται υπέρ της διατήρησης του σημερινού προεδρικού συστήματος θεωρούν το σενάριο αυτό μη ρεαλιστικό, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις τους για την υλοποίησή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki