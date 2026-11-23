Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε στην ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε καλέσει τους συνταξιούχους να «μην ακούτε χαζά και κρατήστε άμυνα» αναφορικά με το επίδομα των 400 ευρώ που χορηγήθηκε από την κυβέρνηση. Με ένα βίντεο, ο κ. Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να επιβάλει «capital controls και στη μνήμη μας», εκφράζοντας την απορία του για το «θράσος» με το οποίο ο κ. Τσίπρας αναφέρεται ειδικά στους συνταξιούχους.

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Στην απάντησή του, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως οι συνταξιούχοι, όπως και οι εργαζόμενοι, δικαίως ζητούν περισσότερα. Πρόσθεσε δε, ότι όλοι οφείλουν να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να αλλοιώσει την ιστορική μνήμη, ιδίως όσον αφορά την περίοδο που ο ίδιος ήταν πρωθυπουργός.

Ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε πώς, με τέτοιο θράσος, ο πρώην πρωθυπουργός μιλάει για τους συνταξιούχους, δεδομένων των γεγονότων που βίωσαν οι πολίτες στο πρόσφατο παρελθόν. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αντίθεση της κυβέρνησης στις αναφορές του κ. Τσίπρα, επισημαίνοντας την ανάγκη να μη λησμονηθούν συγκεκριμένες καταστάσεις.

Οι μνήμες από την περίοδο των capital controls

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στις μνήμες των συνταξιούχων και όλων των Ελλήνων πολιτών από την περίοδο των capital controls. Συγκεκριμένα, υπενθύμισε τις κλειστές τράπεζες και τις ουρές που σχηματίζονταν στα ATM, γεγονότα που σημάδεψαν την καθημερινότητα των πολιτών εκείνη την εποχή. Αυτές οι εικόνες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, παραμένουν ζωντανές στη συλλογική μνήμη.

Οι αναφορές αυτές αποσκοπούν στο να τονίσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πολίτες κατά την περίοδο των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι αυτές οι μνήμες είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν μπορούν να παραγραφούν, παρά τις προσπάθειες να ξαναγραφτεί η ιστορία.

Αναφορές στον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε ειδική μνεία στον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου, υποστηρίζοντας ότι αυτός ο νόμος άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, πολλοί νέοι συνταξιούχοι άρχισαν να λαμβάνουν λιγότερα χρήματα, επηρεάζοντας άμεσα το εισόδημά τους.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις περικοπές που επήλθαν στις επικουρικές συντάξεις, καθώς και στην περιβόητη «προσωπική διαφορά». Εξαιτίας της «προσωπικής διαφοράς», πολλοί συνταξιούχοι έβλεπαν αυξήσεις στα χαρτιά, αλλά όχι στην τσέπη τους, καθώς το ποσό αυτό δεν μεταφραζόταν σε πραγματική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Η κατάργηση του ΕΚΑΣ και οι καθυστερήσεις

Στο πλαίσιο της κριτικής του, ο Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε και τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ. Το επίδομα αυτό, όπως ανέφερε, στήριζε τους πιο αδύναμους συνταξιούχους, και η κατάργησή του είχε σημαντικό αντίκτυπο σε αυτή την ευάλωτη ομάδα. Η απώλεια του ΕΚΑΣ αποτέλεσε ένα ακόμα σημείο τριβής στην πολιτική αντιπαράθεση.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση των συντάξεων, σημειώνοντας ότι οι συνταξιούχοι περίμεναν δύο και τρία χρόνια για να λάβουν τις συντάξεις τους. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο της περιόδου που οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά.

Το μήνυμα για την ιστορία

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει τη δυνατότητα να ξαναγράψει την ιστορία, ανεξάρτητα από τις προσπάθειές του. Το μήνυμα αυτό υπογραμμίζει την προσήλωση της κυβέρνησης στην ανάδειξη των γεγονότων του παρελθόντος, όπως αυτά βιώθηκαν από τους πολίτες, και ειδικότερα από τους συνταξιούχους. Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί την επιθυμία να διατηρηθεί η ιστορική ακρίβεια των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Topontiki