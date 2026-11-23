Μία αξιοσημείωτη εξέλιξη έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, 23 Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1. Οι δύο καλεσμένες, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Η αιτία της άρνησής τους ήταν η απουσία εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας από το συγκεκριμένο τηλεοπτικό πάνελ.

Κοινή απόφαση για μη τηλεοπτική αντιπαράθεση

Οι δύο πολιτικοί συμφώνησαν από κοινού να μην διασταυρώσουν τις θέσεις τους στον τηλεοπτικό αέρα, επικαλούμενες μία σαφή κεντρική απόφαση που έχει ληφθεί από τα κόμματά τους. Η απόφαση αυτή καθορίζει ότι τα στελέχη τους δεν θα πρέπει να εμφανίζονται σε τηλεοπτικές συζητήσεις και πάνελ, εάν δεν υπάρχει ταυτόχρονα και η παρουσία εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας.

Παρά το γεγονός ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η ΕΛΑΣ βρίσκονται σε μία διαρκή και έντονη μάχη για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις, η Όλγα Μαρκογιαννάκη και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επέλεξαν να τηρήσουν πιστά την κομματική αυτή γραμμή. Η στάση τους αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση σε μία συγκεκριμένη στρατηγική προσέγγιση απέναντι στην κυβερνητική παράταξη.

Οι εξηγήσεις της Μαριζέτας Αντωνοπούλου

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, εκ μέρους της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην κοινή αυτή απόφαση. Ανέφερε ότι αρχικά υπήρχε η πληροφόρηση και η προσδοκία πως στο πάνελ θα συμμετείχε και ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Η απουσία κυβερνητικής εκπροσώπησης, όπως εξήγησε, δημιουργεί μία συγκεκριμένη και ανεπιθύμητη εικόνα στο τηλεοπτικό κοινό.

«Γνωρίζαμε ότι θα υπάρχει και στέλεχος της ΝΔ», δήλωσε η κυρία Αντωνοπούλου, προσθέτοντας: «Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κυβερνητική εκπροσώπηση δημιουργεί μια αίσθηση στο τηλεοπτικό κοινό ότι αντιπαρατίθεται το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ μεταξύ τους. Κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να το φέρω εις πέρας». Με την τοποθέτησή της αυτή, κατέστησε σαφές ότι δεν ήταν διατεθειμένη να συμμετάσχει σε μία συζήτηση που θα έδινε την εντύπωση εσωτερικής αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, παραβλέποντας τον κύριο πολιτικό αντίπαλο.

Η στρατηγική εστίαση στη Νέα Δημοκρατία

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ τόνισε την απόλυτη σύμπλευση με την Όλγα Μαρκογιαννάκη του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το ζήτημα. «Αυτό είπαμε με την Όλγα Μαρκογιαννάκη, ότι αντίπαλός μας είναι η ΝΔ», δήλωσε χαρακτηριστικά η κυρία Αντωνοπούλου, επιβεβαιώνοντας έτσι τη στρατηγική επιλογή των δύο κομμάτων να εστιάζουν την κριτική και την αντιπαράθεσή τους προς τον κυβερνητικό σχηματισμό.

Επιπλέον, η κυρία Αντωνοπούλου ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη στάση δεν ήταν μία προσωπική επιλογή της στιγμής, αλλά αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης κομματικής οδηγίας. «Συμφωνήσαμε ότι η αντιπαράθεση είναι με τη ΝΔ. Υπάρχει απόφαση κεντρική, ότι δεν θα είμαστε σε πάνελ μόνο με το ΠΑΣΟΚ, χωρίς την ύπαρξη της ΝΔ», ανέφερε. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πάγια θέση των δύο κομμάτων να μην αποδέχονται τηλεοπτικές εμφανίσεις που θα τους φέρνουν αντιμέτωπους αποκλειστικά μεταξύ τους, χωρίς την παρουσία του κυβερνώντος κόμματος, διατηρώντας έτσι μία ενιαία αντιπολιτευτική γραμμή.

Το πολιτικό πλαίσιο της απόφασης

Η απόφαση των δύο πολιτικών στελεχών να αρνηθούν την αντιπαράθεση στο τηλεοπτικό πάνελ έρχεται σε μία περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε μία κρίσιμη φάση, καθώς δίνουν μία σκληρή μάχη για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στις δημοσκοπήσεις. Αυτή η διεκδίκηση καθιστά κάθε δημόσια εμφάνιση και κάθε πολιτική τοποθέτηση ιδιαίτερα σημαντική.

Παρά την εσωτερική αυτή κομματική διεκδίκηση, η κοινή τους απόφαση να μην αντιπαρατεθούν χωρίς την παρουσία της Νέας Δημοκρατίας αναδεικνύει μία συντονισμένη στρατηγική προσέγγιση. Η στρατηγική αυτή φαίνεται να αποσκοπεί στην αποφυγή της εικόνας μίας αντιπολίτευσης που συγκρούεται εσωτερικά, ενώ ο κύριος πολιτικός αντίπαλος απουσιάζει από τη δημόσια συζήτηση, διατηρώντας έτσι την εστίαση στην κυβερνητική πολιτική.

Με πληροφορίες από: Newsit