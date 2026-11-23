Η ονοματολογία για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η προεκλογική περίοδος πλησιάζει. Στη Χαριλάου Τρικούπη, οι συζητήσεις επικεντρώνονται τόσο σε πιθανές «μεταγραφές» όσο και σε «επιστροφές» στελεχών, στο πλαίσιο της «αμφίπλευρης διεύρυνσης» που αποτελεί κεντρική επιλογή του κόμματος. Οι διεργασίες για τη συγκρότηση των τελικών λιστών των υποψηφίων είναι εντατικές, με αρκετά ονόματα να ακούγονται για τις διάφορες εκλογικές περιφέρειες.

Αλλαγές σε υφιστάμενους βουλευτές

Σε ό,τι αφορά τους σημερινούς βουλευτές, οι αλλαγές αναμένονται να είναι περιορισμένες. Μία από τις ήδη επιβεβαιωμένες αλλαγές αφορά τον Απόστολο Πάνα, ο οποίος παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από το βουλευτικό του αξίωμα. Τη θέση του ως βουλευτής Χαλκιδικής καταλαμβάνει η Άννα Κατσαρού.

Επιπλέον, ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος είναι σήμερα βουλευτής Επικρατείας, αναμένεται να μετακινηθεί και να είναι υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο της Λέσβου. Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Μάντζος, επίσης βουλευτής Επικρατείας, οδεύει κατά πάσα πιθανότητα προς το «πράσινο» ψηφοδέλτιο του Βορείου Τομέα Αθηνών, αν και η επιλογή του ψηφοδελτίου Επικρατείας παραμένει ανοιχτή για τον ίδιο, ως προσωπική επιλογή του προέδρου.

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας παραδοσιακά είναι αυτό που κλείνει τελευταίο, καθώς επιφυλάσσει εκπλήξεις και προσωπικές επιλογές από τον πρόεδρο του κόμματος. Για τη στελέχωσή του, ακούγονται ήδη κάποια ονόματα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις λίστες.

Μεταξύ αυτών που συζητούνται είναι ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, καθώς και ο ακαδημαϊκός Αντώνης Καραμπατζός. Η τελική του μορφή αναμένεται να διαμορφωθεί λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση των ψηφοδελτίων.

Υποψηφιότητες στην Αττική

Στην Α’ Αθηνών, μεταξύ των υποψηφίων που ακούγονται είναι ο σημερινός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Γερουλάνος. Μαζί του, το ψηφοδέλτιο αναμένεται να περιλαμβάνει τον πρώην περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, καθώς και τον Δημήτρη Οικονόμου. Επίσης, ο πρώην υπουργός Θόδωρος Παπαθεοδώρου, ο Γιώργος Αποστολόπουλος και η Κέλλυ Σταμούλη συγκαταλέγονται στα ονόματα που εξετάζονται για την ίδια περιφέρεια.

Για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών, πέραν της νυν βουλευτή Μιλένας Αποστολάκη και πιθανότατα του σημερινού κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Δημήτρη Μάντζου, υποψήφιοι θα είναι ακόμα ο Παναγιώτης Γκανιάτσος, η Ρένια Ζαρκαδούλα, ο Μίλτος Κροκίδης, η Άννα Βερούλη και ο Γιώργος Ντούρος.

Στον Νότιο Τομέα Αθηνών, δίπλα στον επίσης κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Παύλο Χρηστίδη, υποψήφιοι θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Χρήστος Κακλαμάνης, η Τόνια Αντωνίου και η Κατερίνα Βαλαβάνη. Αυτά τα ονόματα συνθέτουν ένα ισχυρό σύνολο για την περιφέρεια.

Τέλος, στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, μαζί με τη σημερινή βουλευτή Νάντια Γιαννακοπούλου, υποψήφιοι θα είναι ο Λευτέρης Καρχιμάκης, ο Θανάσης Κατερινόπουλος, ο Μπάμπης Καρπούζος, ο Βαγγέλης Γιαννόπουλος, εγγονός του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, ο Κωνσταντίνος Χουλιάρας, η Ελένη Παύλου, ο Θεόδωρος Λάππας και πιθανώς ο Μηνάς Αναστασάκης.

Υποψηφιότητες σε άλλες περιφέρειες

Στην Ανατολική Αττική, υποψήφιος θα είναι εκ νέου ο βουλευτής Μανώλης Χριστοδουλάκης. Στο πλάι του, κατά πάσα πιθανότητα, θα βρεθεί η άρτι αφιχθείσα Μυρτώ Κοροβέση, αν και λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνει μία υποψηφιότητά της στη Μεσσηνία, καθώς η απόφαση δεν έχει «κλείσει» ακόμα. Το ψηφοδέλτιο συμπληρώνουν η Βάσια Αναστασίου και ο Γιάννης Ράπτης.

Για την Α’ Πειραιά, υποψήφιος εκτός μεγάλου απροόπτου θα είναι ο Ναύαρχος ε.α., σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Η στελέχωση των ψηφοδελτίων σε όλες τις περιφέρειες συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για την εκλογική αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Newsit