Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στα κομματικά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο μηχανισμός της οδού Πειραιώς ανεβάζει στροφές ενόψει των επικείμενων εκλογών. Οι συζητήσεις εστιάζουν στον στόχο της αυτοδυναμίας, όπως αυτός τέθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Λευκωσία. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προτεραιότητες, με το κυβερνών κόμμα να προωθεί αλλαγές που περιλαμβάνουν την ένταξη νέων προσώπων από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, καθώς και την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας.

Ο στόχος της αυτοδυναμίας και οι διεργασίες

Οι συζητήσεις στα πολιτικά πηγαδάκια εστιάζουν τις τελευταίες ώρες στον στόχο της αυτοδυναμίας, όπως τον έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός, κατά τη συζήτηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία, με αφορμή τη νίκη του μπασκετικού Ολυμπιακού επί της Μακάμπι, έσπευσε να επισημάνει πως κανένα ματς δεν τελειώνει πριν σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσπάθειας μέχρι το τέλος.

Στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής, ο μηχανισμός της οδού Πειραιώς ανεβάζει στροφές, καθώς τα μεγάλα στοιχήματα έχουν ήδη φανεί στον ορίζοντα. Αυτά σχετίζονται τόσο με τη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος για την τετραετία 2027-2030, το οποίο θα παρουσιάζεται σταδιακά και ανά θεματολογία στον δρόμο προς την εθνική κάλπη, όσο και με τη σχηματοποίηση της λίστας των υποψηφιοτήτων, που αποτελεί κεντρικό σημείο του σχεδιασμού.

Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων και η task force

Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές προτεραιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για τον σκοπό αυτό, μία ειδική ομάδα εργασίας (task force) έχει αναλάβει το έργο, αποτελούμενη από τους Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Γιάννη Σμυρλή, Θανάση Νέζη και Στέλιο Κονταδάκη. Τα μέλη αυτής της ομάδας καταθέτουν και θα συνεχίσουν να καταθέτουν τις προτάσεις τους στον πρωθυπουργό, σκανάροντας ενδελεχώς βιογραφικά υποψηφίων.

Όπως σχολιάζει κομματικός παράγοντας στη Realnews, το κεντρικό «θέλω» της Νέας Δημοκρατίας σχετίζεται με τη διατήρηση της ιδανικής ισορροπίας ανάμεσα στην ανανέωση των προσώπων, την κοινοβουλευτική εμπειρία των στελεχών και την πολιτική διείσδυση στις τοπικές κοινωνίες. Παρά το γεγονός ότι η εκλογική αναμέτρηση οδεύει, με βάση τα σενάρια των τελευταίων εβδομάδων, είτε αργά μέσα στον ερχόμενο Μάιο είτε ακόμα και μέσα στις δύο πρώτες Κυριακές του Ιουνίου, η κινητικότητα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος είναι ήδη έντονη και συνεχής.

Η στρατηγική των «γαλάζιων» προθέσεων

Οι πρώτες ανακοινώσεις που έχουν γίνει έχουν δώσει από νωρίς το στίγμα των «γαλάζιων» προθέσεων, αλλά και τις αλλαγές τις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου και η οδός Πειραιώς προωθούν για τα ψηφοδέλτια. Υπό αυτό το πρίσμα, η στρατηγική περιλαμβάνει την ένταξη νέων προσώπων από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, με στόχο την ευρύτερη εκπροσώπηση.

Επιπλέον, η ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας αποτελεί ακόμα ένα συστατικό στοιχείο των επιλογών, αναδεικνύοντας τη βούληση για μεγαλύτερη ισορροπία. Όπως εξηγούν κομματικοί παράγοντες στην «R», το ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλώς να παρουσιάσει περισσότερα νέα πρόσωπα, αλλά να δημιουργήσει ψηφοδέλτια με πολιτική συνοχή, κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα και ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη την επικράτεια, καλύπτοντας όλες τις περιφέρειες.

Οι εκλογές του 2027 ως κρίσιμη δοκιμασία

Οι εκλογές του 2027 μετατρέπονται από μόνες τους σε μια άκρως σημαντική δοκιμασία για την κυβερνητική παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών και θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Στα θέματα αυτά περιλαμβάνονται η οικονομία, η καθημερινότητα των πολιτών, η λειτουργία του κράτους, το ζήτημα της ακρίβειας, η δημόσια υγεία και η εμπιστοσύνη των πολιτών. Όλα αυτά τα πεδία θα βρεθούν στο επίκεντρο της αξιολόγησης της κυβερνητικής πορείας και θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Enikos