Η ΕΛ.Α.Σ. προχωρά σε κρίσιμα βήματα για την οργανωτική και εκλογική της συγκρότηση, με το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος να συνεδριάζει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Στη συνεδρίαση αυτή αναμένεται να εγκριθεί και να ανακοινωθεί πάνω από το 50% των υποψηφίων της ΕΛ.Α.Σ. στην περιφέρεια, δίνοντας το πρώτο σαφές στίγμα της παρουσίας του κόμματος εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Παράλληλα, το κόμμα θέτει τις βάσεις για το ιδρυτικό του συνέδριο, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Φεβρουαρίου.

Το Εθνικό Συμβούλιο και οι πρώτες ανακοινώσεις

Το Εθνικό Συμβούλιο, που θα συνεδριάσει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης φάσης στην οργανωτική και εκλογική προετοιμασία της ΕΛ.Α.Σ. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για την ανακοίνωση περισσότερων από τους μισούς υποψηφίους του κόμματος στις περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Αυτή η κίνηση θεωρείται σημαντική, καθώς αποτυπώνει την πρόθεση της ΕΛ.Α.Σ. να ενισχύσει την παρουσία της σε όλη την Ελλάδα και να μην περιοριστεί στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το Συμβούλιο έχει επίσης την ευθύνη να χαράξει την πορεία προς το ιδρυτικό συνέδριο, καθορίζοντας τα επόμενα βήματα για την πλήρη οργανωτική συγκρότηση του κόμματος.

Οργανωτική μετάβαση και διάλογος

Για την ΕΛ.Α.Σ., η τρέχουσα περίοδος αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο μετάβασης από την πολιτική παρουσία σε μια οργανωμένη διαδικασία. Στόχος είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών και η έναρξη ενός ανοιχτού διαλόγου με την κοινωνία. Το Εθνικό Συμβούλιο καλείται να σχεδιάσει αυτή τη διαδρομή, η οποία περιλαμβάνει τις προσυνεδριακές συζητήσεις, την εκλογή των οργάνων του κόμματος και την τελική έγκριση του προγράμματός του.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας δομής που θα επιτρέψει στο κόμμα να λειτουργήσει με μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα, ενσωματώνοντας τις απόψεις και τις προτάσεις των μελών του από όλες τις περιοχές της χώρας.

Το ιδρυτικό συνέδριο του Φεβρουαρίου

Το ιδρυτικό συνέδριο της ΕΛ.Α.Σ. έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στα τέλη Φεβρουαρίου. Αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 5.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα εκλεγούν από τα μέλη του κόμματος. Η εκλογή των συνέδρων σχεδιάζεται να γίνει μέσω κάλπης σε οργανώσεις της ΕΛ.Α.Σ. σε όλη τη χώρα, ενώ θα προβλεφθεί και δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε όλα τα μέλη.

Το Εθνικό Συμβούλιο θα είναι αυτό που θα καθορίσει τις ακριβείς ημερομηνίες και τις διαδικασίες διεξαγωγής του συνεδρίου, τη δομή του, καθώς και τον τρόπο εκλογής των συνέδρων. Επιπλέον, θα ορίσει τα όργανα που θα αναλάβουν την απαιτούμενη προετοιμασία για την ομαλή διεξαγωγή της κορυφαίας αυτής κομματικής διαδικασίας.

Επιτροπές εργασίας και συντονισμός

Για την επεξεργασία των κειμένων που θα τεθούν σε συζήτηση και έγκριση από τους συνέδρους, θα συσταθούν τρεις επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές θα ασχοληθούν με το πρόγραμμα του κόμματος, το καταστατικό του και τις θέσεις του σε διάφορα ζητήματα. Η εργασία τους θα είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση της ιδεολογικής και πολιτικής ταυτότητας της ΕΛ.Α.Σ.

Τον συνολικό σχεδιασμό και τον συντονισμό όλων των προσυνεδριακών διαδικασιών, από τον διάλογο μέχρι τη διεξαγωγή του συνεδρίου, θα αναλάβει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή. Η επιτροπή αυτή θα διασφαλίσει ότι όλες οι ενέργειες θα εκτελεστούν μεθοδικά και σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Διπλό βήμα για την αλλαγή πολιτικής

Η οργανωτική προετοιμασία της ΕΛ.Α.Σ. προχωρά παράλληλα με την εκλογική της. Το διπλό αυτό βήμα, που περιλαμβάνει τόσο το συνέδριο με εκλεγμένους αντιπροσώπους όσο και την ανακοίνωση των υποψηφίων, αποτυπώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος για τους επόμενους μήνες. Η ταυτόχρονη συγκρότηση της οργανωτικής δομής και η διαμόρφωση της εκλογικής παρουσίας αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής.

Ο απώτερος στόχος είναι το συνέδριο να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για την επιδίωξη πολιτικής αλλαγής. Η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να παρουσιάσει ένα συνεκτικό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και θα σηματοδοτεί την πορεία της για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Newsit