Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξέφρασε τον θαυμασμό του για το Ισραήλ και την επιθυμία του να αποτελεί τον πιο ένθερμο υποστηρικτή του σε πολιτικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο i24NEWS. Η συνέντευξη δόθηκε στο πλαίσιο επίσκεψής του στη χώρα, όπου ο Έλληνας υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο».

Οι δηλώσεις στο i24NEWS και ο θαυμασμός για το Ισραήλ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο i24NEWS, ο Άδωνις Γεωργιάδης περιέγραψε τη στάση του απέναντι στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Το ισραηλινό δίκτυο παρουσίασε τον Έλληνα υπουργό ως έναν πολιτικό με ιδιαίτερα θερμή στάση απέναντι στο Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ της χώρας συγκεντρώνουν μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Υγείας εξήρε τα επιτεύγματα του Ισραήλ σε διάφορους τομείς, όπως η οικονομία, η επιστήμη και η τεχνολογία. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, η χώρα συνδυάζει τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη διατήρηση των παραδοσιακών αξιών. «Κάθε λογικός άνθρωπος στον πλανήτη πρέπει να σέβεται τον ισραηλινό λαό για όσα έχει πετύχει», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι θα ήθελε η Ελλάδα να υιοθετήσει αρκετά στοιχεία από το ισραηλινό παράδειγμα.

Η βράβευση στη Νέα Υόρκη και η αναγνώριση

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη βράβευσή του από την εβραϊκή κοινότητα της Νέας Υόρκης. Η βράβευση αυτή έλαβε χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά τη διάρκεια της γιορτής Χανουκά. Τότε, ο Έλληνας υπουργός τιμήθηκε με βραβείο και τον χαρακτηρισμό «ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ στον κόσμο», μια αναγνώριση που υπογραμμίζει τη σταθερή του υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Στρατηγική συνεργασία και ζητήματα ασφάλειας

Ο υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, την οποία τοποθέτησε χρονικά στο έτος 2010. Τόνισε ότι τα θεμέλια αυτής της συνεργασίας είναι ιδιαίτερα ισχυρά, υποδηλώνοντας τη σταθερότητα και το βάθος των διμερών σχέσεων. Η συνεργασία αυτή αποτελεί έναν σημαντικό πυλώνα στην εξωτερική πολιτική των δύο χωρών.

Στο πεδίο της ασφάλειας, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην επιτυχή αποτροπή σχεδίου επίθεσης εναντίον Ισραηλινού επιχειρηματία στην Ελλάδα. Για αυτή την επιτυχία, συνεχάρη την Ελληνική Αστυνομία για την αποτελεσματική συνεργασία της με τη Μοσάντ και τις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την ανάπτυξη προηγμένων βαλλιστικών πυραύλων, υποστηρίζοντας ότι η απειλή από αυτά τα προγράμματα δεν αφορά μόνο το Ισραήλ, αλλά επεκτείνεται και σε ευρωπαϊκές πόλεις.

Η στάση του κατά τον πόλεμο στη Γάζα και η πρέσβειρα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θυμήθηκε, επίσης, τη στάση που επέλεξε να κρατήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Τότε, αποφάσισε να δημοσιεύσει στο Facebook ένα άρθρο με τίτλο «Γιατί υποστηρίζω το Ισραήλ», παρά τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν συνεργάτες του. Όπως περιέγραψε, οι συνεργάτες του τον είχαν προειδοποιήσει ότι η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δεν ήταν κατάλληλη για μια τέτοια δημόσια τοποθέτηση.

Ο ίδιος, ωστόσο, επέμεινε στην απόφασή του, απαντώντας τους: «Τους είπα ότι θα το κάνω τώρα». Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε με θερμά λόγια και για την πρέσβειρα του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαναΐ, την οποία χαρακτήρισε δραστήρια και ιδιαίτερα αγαπητή, αναδεικνύοντας τις καλές διμερείς σχέσεις και σε διπλωματικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta