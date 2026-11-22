Η υπηρεσία OpenCar του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευρύνθηκε πρόσφατα, προσφέροντας πλέον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο οχημάτων με βάση την πινακίδα τους. Η νέα εκδοχή της υπηρεσίας, η οποία λειτουργεί εδώ και λίγες ημέρες, παρέχει αναλυτικότερες πληροφορίες για τα αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, εμφανίζει επιπλέον στοιχεία που αφορούν τα ΚΤΕΟ και τα πραγματικά χιλιόμετρα του οχήματος. Αυτή η εξέλιξη καθιστά την αναζήτηση πιο ουσιαστική για τους πολίτες.

Η διεύρυνση της υπηρεσίας OpenCar

Η βασική υπηρεσία OpenCar είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας opencar.data.gov.gr. Μέσω αυτής, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες για ένα όχημα χρησιμοποιώντας μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας του. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι ότι δεν εμφανίζονται προσωπικά δεδομένα του ιδιοκτήτη, διασφαλίζοντας την ιδιωτικότητα.

Με τη διεύρυνση της λειτουργικότητάς της, η αναζήτηση δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα βασικά χαρακτηριστικά του οχήματος. Αντιθέτως, προσφέρει μια πληρέστερη εικόνα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και το συνολικό ιστορικό του αυτοκινήτου. Αυτό περιλαμβάνει, όπως αναφέρθηκε, αναλυτικότερες πληροφορίες για τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο και τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα.

Αναλυτικά στοιχεία για το ιστορικό του οχήματος

Πριν από τη διεύρυνση, η υπηρεσία OpenCar παρείχε ήδη μια σειρά από σημαντικά δεδομένα για κάθε όχημα. Αυτά περιλάμβαναν την κατηγορία και το χρώμα του αυτοκινήτου, τη χρήση του, τον αριθμό πλαισίου, τον κυβισμό και τη φορολογήσιμη ισχύ. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούσαν να δουν την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στα στοιχεία αυτά προστίθενται πλέον οι αναλυτικότερες πληροφορίες για τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο, καθώς και τα χιλιόμετρα του οχήματος. Η υπηρεσία παρείχε επίσης την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας, την κατάσταση κυκλοφορίας του οχήματος, την ισχύ της άδειας και την ασφαλιστική του κάλυψη. Όλα αυτά τα δεδομένα συνθέτουν ένα πλήρες ιστορικό, προσφέροντας διαφάνεια στους ενδιαφερόμενους.

Πρόσβαση δεδομένων μέσω API για επιχειρήσεις

Μία ακόμη σημαντική καινοτομία που προσφέρει η διευρυμένη υπηρεσία OpenCar είναι η δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα μέσω API, δηλαδή Προγραμματιστικής Διεπαφής Εφαρμογών. Αυτός ο μηχανισμός επιτρέπει σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Έτσι, μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με αυτοματοποιημένο τρόπο.

Η λειτουργία αυτή απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη για συστηματική άντληση πληροφοριών. Μέσω του API, οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλούν αυτοματοποιημένα τα διαθέσιμα δεδομένα και να τα ενσωματώνουν στα δικά τους πληροφοριακά συστήματα. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για χειροκίνητη αναζήτηση στην ιστοσελίδα κάθε φορά, προσφέροντας εξοικονόμηση χρόνου και αποτελεσματικότητα.

Οι δηλώσεις του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Σχετικά με τη διεύρυνση της υπηρεσίας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προέβη σε δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε πως «Με τη διευρυμένη υπηρεσία OpenCar κάνουμε την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες για τα οχήματα ακόμη πιο εύκολη και ουσιαστική, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις».

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης την αξιοποίηση των δεδομένων που ήδη διαθέτει το Δημόσιο, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την ασφάλεια των συναλλαγών και την εξοικονόμηση χρόνου. Ο κ. Παπαστεργίου πρόσθεσε ότι «Αυτή είναι και η κατεύθυνση της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη: ψηφιακές υπηρεσίες που εξελίσσονται διαρκώς, απλοποιούν διαδικασίες και δίνουν πραγματικές λύσεις στις καθημερινές μας ανάγκες».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis