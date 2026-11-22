Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο προϋπολογισμός δείχνει ότι πατάμε σε στέρεο έδαφος, οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στο Facebook την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026, παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου, εστιάζοντας στην κατάθεση του νέου κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή και την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη συνεχή πρόοδο της χώρας παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, θέτοντας το ζήτημα της συνέχειας αυτής της πορείας ως κεντρικό στις εθνικές εκλογές του 2027. Στην ίδια ανάρτηση, αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, καθώς και στα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια.

Η πορεία της οικονομίας και ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού επιβεβαιώνει ότι η χώρα πατάει σε στέρεο έδαφος. Ειδικότερα, στο δεκάμηνο από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε τα 7,78 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν 3 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τον αρχικό στόχο, ενώ ακόμα και χωρίς τις πληρωμές που μετατίθενται χρονικά, η υπέρβαση ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Παράλληλα, οι επενδυτικές δαπάνες παρουσίασαν σημαντική αύξηση, φτάνοντας τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 2,17 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά προόδου, με τις προοπτικές να βελτιώνονται συνεχώς, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα που επηρεάζει τις οικονομίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μέτρα στήριξης και αντιμετώπιση της ακρίβειας

Στο μέτωπο της ακρίβειας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται. Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η παράταση των επιδοτήσεων στα καύσιμα, οι οποίες θα ισχύουν έως τις 30 Νοεμβρίου. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι τιμές έχουν αρχίσει να υποχωρούν, ωστόσο η αγορά παραμένει ασταθής.

Επιπλέον, στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται το επίδομα των 400 ευρώ που χορηγείται στους συνταξιούχους, καθώς και η λίστα «Γιορτές για Όλους». Αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στην ελάφρυνση των νοικοκυριών απέναντι στις αυξημένες τιμές.

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής και το κενό ΦΠΑ

Ένα σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε από τον πρωθυπουργό είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση καταφέρνει να εισπράττει περισσότερα έσοδα, χωρίς να αυξάνει τους φόρους. Για πρώτη φορά, το κενό ΦΠΑ έπεσε κάτω από το 10%, προσεγγίζοντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα, το 2019, από κάθε 100 ευρώ ΦΠΑ που θα έπρεπε να εισπραχθούν, χάνονταν τα 24 ευρώ. Αντίθετα, για το 2024, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι το ποσό που χάνεται είναι περίπου 9 ευρώ. Αυτή η βελτίωση αποδίδεται στην ψηφιοποίηση, στην εφαρμογή του συστήματος myDATA και στη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, καθιστώντας τη φοροδιαφυγή όλο και πιο δύσκολη.

Μεταναστευτικό και ευρωπαϊκή συνεργασία

Στο πλαίσιο του μεταναστευτικού ζητήματος, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε ότι η Ελλάδα διερευνά, μαζί με άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, τη δημιουργία ενός κοινού κέντρου επιστροφών στη Ρουάντα. Το κέντρο αυτό θα αφορά όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία, αποτελώντας μια πρωτοβουλία για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ροών.

Το βλέμμα στις εκλογές του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σαφές ότι το 2027, χρονιά εθνικών εκλογών, οι πολίτες θα κληθούν να αποφασίσουν για την πορεία της χώρας. Τόνισε ότι είναι ευθύνη όλων να μη χαθεί ό,τι έχει επιτευχθεί με κόπο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνέχειας στον δρόμο της προόδου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην έγκριση των τελευταίων αιτημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς και στις δεσμεύσεις που αφορούν τον συντελεστή δόμησης στα βόρεια προάστια, στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα του κυβερνητικού έργου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos