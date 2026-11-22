Ο κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή σχηματισμού της επόμενης κυβέρνησης στο Ισραήλ, απηύθυνε πρόσκληση στο κόμμα Λικούντ του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η πρόσκληση αφορά συνομιλίες με στόχο τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού. Οι συζητήσεις αυτές, που αναμένεται να ξεκινήσουν την Κυριακή, έρχονται σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και οι εκλογές

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του στρατού και ηγέτης του κεντρώου κόμματος Γιασάρ, έχει προθεσμία μέχρι τον επόμενο μήνα για να ολοκληρώσει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Η εντολή αυτή του δόθηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Ισραήλ στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι εκλογές αυτές δεν κατέληξαν σε απόλυτη πλειοψηφία για κανένα από τα δύο μεγάλα στρατόπεδα, ούτε για αυτό του Άιζενκοτ ούτε για εκείνο του απερχόμενου πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε ένα διχασμένο πολιτικό τοπίο, όπου η αναζήτηση κυβερνητικής πλειοψηφίας απαιτεί ευρείες συναινέσεις.

Διχασμός στο μπλοκ του Άιζενκοτ και οι επιλογές

Το μπλοκ του Γκάντι Άιζενκοτ εμφανίζεται διχασμένο ως προς την στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για την εξασφάλιση της απαιτούμενης κυβερνητικής πλειοψηφίας. Εξετάζονται διάφορες επιλογές για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι μια πιθανή συμμαχία με τους υπερορθόδοξους, μια συμφωνία με τα αραβικά κόμματα ή ακόμα και ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του Νετανιάχου. Για να εξεταστούν όλες αυτές οι δυνατότητες, ο Άιζενκοτ ζήτησε από τη διαπραγματευτική ομάδα του κόμματός του να καλέσει σε συνομιλίες τους ομολόγους τους από το Λικούντ.

Οι προηγούμενες επαφές και η θέση του Άιζενκοτ

Εκπρόσωποι των δύο κομμάτων είχαν ήδη πραγματοποιήσει συνάντηση την περασμένη Κυριακή, σηματοδοτώντας την έναρξη των διερευνητικών επαφών. Το κόμμα Γιασάρ δήλωσε ότι οι επικείμενες συζητήσεις αντικατοπτρίζουν μια «πραγματική δέσμευση για τον σχηματισμό της ευρύτερης δυνατής κυβέρνησης».

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, παρότι είχε δηλώσει στο παρελθόν ανοιχτός στον σχηματισμό κυβέρνησης που θα περιλαμβάνει μέλη του Λικούντ, απέκλεισε ωστόσο το ενδεχόμενο να ενταχθεί σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του απερχόμενου πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Οι όροι του Λικούντ για συμμετοχή στην κυβέρνηση

Λίγο μετά την ανακοίνωση του κόμματος Γιασάρ, το Λικούντ έθεσε τους δικούς του όρους για να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αυτή η επιλογή υποστηρίζεται και από τον απερχόμενο πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το Λικούντ απαίτησε, μεταξύ άλλων, να σταματήσουν «όλες οι προσωπικές επιθέσεις και η υποκίνηση στο μίσος» που, σύμφωνα με το κόμμα, έχουν στόχο τον Νετανιάχου και την κυβέρνησή του. Επιπλέον, ζήτησε μια κοινή δήλωση που θα δεσμεύει και τις δύο πλευρές σε μια κυβέρνηση η οποία θα περιλαμβάνει «όλα τα κόμματα που υποστηρίζουν την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ ως κράτους-έθνους του εβραϊκού λαού».

Η θέση του Λικούντ έναντι των αραβικών κομμάτων

Στους όρους του Λικούντ περιλαμβάνεται ρητή απαίτηση για μη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων στην κυβέρνηση. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και το μπλοκ του εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον αυτών των κομμάτων.

Τα αραβικά κόμματα κατέχουν 19 έδρες και αντιτίθενται στην παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία. Το Λικούντ κατηγορεί τους ηγέτες τους, οι οποίοι καταδίκασαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ότι αρνούνται να χαρακτηρίσουν «τρομοκρατική» οργάνωση το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki