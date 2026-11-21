Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει ο υφυπουργός Εσωτερικών και βουλευτής Δυτικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Λιάκος, μετά από διαδοχικά δημοσιεύματα που αφορούν απευθείας αναθέσεις συμβάσεων. Τα δημοσιεύματα αυτά σχετίζονται με επιχειρήσεις των δύο αδελφών του, οι οποίες φέρεται να έλαβαν συμβάσεις από δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κ. Λιάκος ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση και αγωγή, ενώ παράλληλα θα προσφύγει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ).

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη και το ΕΣΡ

Ο Βαγγέλης Λιάκος, μέσω νέας του δήλωσης, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στην Εισαγγελία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση. Παράλληλα, θα υποβάλει αγωγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, με σκοπό την προστασία της τιμής και της υπόληψής του, τόσο ως πολίτη όσο και ως πολιτικού, απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζει ως εξακολουθητική προσβολή.

Εκτός από τις δικαστικές ενέργειες, ο υφυπουργός Εσωτερικών θα προσφύγει και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Το ΕΣΡ αποτελεί μια συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει την αρμοδιότητα για την εποπτεία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής νομικής του αντίδρασης στα δημοσιεύματα.

Το ιστορικό των δημοσιευμάτων και οι αναθέσεις

Η νέα παρέμβαση του κ. Λιάκου έρχεται σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν συμβάσεις δήμων με επιχειρήσεις των αδελφών του, Ελένης και Ισιδώρας Λιάκου. Τα εν λόγω δημοσιεύματα επικεντρώνονται σε απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τις επιχειρήσεις αυτές. Τα διαδοχικά ρεπορτάζ έχουν αναδείξει το ζήτημα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των αδελφών του υφυπουργού.

Η έναρξη της δημόσιας συζήτησης

Η υπόθεση άρχισε να απασχολεί τη δημοσιότητα μετά από ρεπορτάζ που αφορούσαν συμβάσεις. Συγκεκριμένα, τα ρεπορτάζ αυτά έκαναν λόγο για συμβάσεις που φέρεται να έλαβε από δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το λογιστικό γραφείο της Ελένης Λιάκου, η οποία είναι αδελφή του υφυπουργού. Αυτά τα δημοσιεύματα αποτέλεσαν την αφετηρία της δημόσιας συζήτησης γύρω από το θέμα.

Η κατηγορηματική διάψευση του υφυπουργού

Ο υφυπουργός Βαγγέλης Λιάκος έχει απορρίψει κατηγορηματικά όλες τις αιτιάσεις περί εμπλοκής του στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών του. Σύμφωνα με τη δική του τοποθέτηση, η όλη κατάσταση αποτελεί μια προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης, με απώτερο σκοπό την πολιτική του εξόντωση. Ο κ. Λιάκος διατηρεί σταθερά τη θέση ότι δεν έχει καμία ανάμειξη στις εν λόγω υποθέσεις των απευθείας αναθέσεων.

Οι αυστηρές δηλώσεις του Βαγγέλη Λιάκου

Στη σημερινή του δήλωση, ο υφυπουργός Εσωτερικών χρησιμοποίησε ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις δημόσιες αναφορές που προηγήθηκαν της απόφασής του να κινηθεί νομικά. Χαρακτήρισε τα συνεχή ψεύδη, τις χυδαιολογίες και τα ευφάνταστα σενάρια που αναπαράγονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ως μια συστηματική προσπάθεια δολοφονίας του χαρακτήρα του.

Ο κ. Λιάκος τόνισε ότι, κατά την εκτίμησή του, αυτή η προσπάθεια έχει εμφανή προεκλογική στόχευση. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τη Δευτέρα καταθέτω στην Εισαγγελία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και αγωγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, για την εξακολουθητική προσβολή της τιμής και της υπόληψής μου, ως πολίτη και ως πολιτικού. Παράλληλα, προσφεύγω στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, που είναι αρμόδια για την εποπτεία του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου».

Επίσης, ο υφυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και της δυνατότητας άσκησης κριτικής, χαρακτηρίζοντάς τες αδιαπραγμάτευτες. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι όταν αυτές μετατρέπονται σε συκοφαντίες, δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Κατέληξε τη δήλωσή του αναφέροντας: «Η προστασία της τιμής, της υπόληψης και της αξιοπρέπειάς μου είναι αδιαπραγμάτευτες. Πλέον, τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη».

Με πληροφορίες από: Topontiki