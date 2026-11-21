Νέα ερωτήματα σχετικά με τη διαπλοκή επιχειρηματικών και κυβερνητικών συμφερόντων στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εγείρει δημοσίευμα των Financial Times, το Σάββατο (21/11). Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται στην πρόταση του Αμερικανού Προέδρου για τη θέση του βοηθού υπουργού Ναυτικού, αρμόδιου για την οικονομική διαχείριση, του Άρθουρ Μίλερ. Η σύζυγος του Μίλερ φέρεται να έχει οικονομικά συμφέροντα σε αμυντική βιομηχανία που στηρίζεται από την επενδυτική εταιρεία του μεγαλύτερου γιου του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Η πρόταση για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του Ναυτικού

Ο Λευκός Οίκος προχώρησε στην πρόταση του Άρθουρ Μίλερ στις 9 Νοεμβρίου, με σκοπό να αναλάβει τη θέση του βοηθού υπουργού Ναυτικού. Ο ρόλος αυτός αφορά συγκεκριμένα την οικονομική διαχείριση και τον δημοσιονομικό έλεγχο ενός σημαντικού προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Η επιλογή αυτή έρχεται στο προσκήνιο εν μέσω ερωτημάτων που ανακύπτουν για τις σχέσεις μεταξύ επιχειρηματικών και κυβερνητικών συμφερόντων.

Ο ίδιος ο Άρθουρ Μίλερ, στο επαγγελματικό του προφίλ στο LinkedIn, περιγράφει τον σημερινό του ρόλο ως εκείνον του «κύριου συνδέσμου μεταξύ του Γραφείου του υφυπουργού Πολέμου (δημοσιονομικού ελεγκτή και οικονομικού διευθυντή) και των επιτροπών πιστώσεων του Κογκρέσου». Αυτή η περιγραφή υπογραμμίζει την κεντρική του θέση σε θέματα οικονομικής διαχείρισης εντός του Πενταγώνου.

Οικονομικά συμφέροντα και η Firehawk Aerospace

Σύμφωνα με τα έγγραφα που εξασφάλισαν οι Financial Times, η σύζυγος του Άρθουρ Μίλερ λαμβάνει μισθό από την εταιρεία Firehawk Aerospace. Η Firehawk Aerospace αποτελεί μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της 1789 Capital, μιας επενδυτικής εταιρείας στην οποία συμμετέχει ως εταίρος ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από τη μισθοδοσία, η σύζυγος του Μίλερ διαθέτει επίσης μετοχές της συγκεκριμένης αμυντικής βιομηχανίας. Ωστόσο, τα δικαιώματα για αυτές τις μετοχές δεν έχουν ακόμη κατοχυρωθεί πλήρως, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν. Αυτή η σύνδεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων δεδομένης της προτεινόμενης θέσης του συζύγου της.

Η επένδυση της 1789 Capital και οι συμβάσεις της Firehawk

Η 1789 Capital είχε ηγηθεί, το έτος 2025, ενός χρηματοδοτικού γύρου ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων για τη Firehawk Aerospace. Εκείνη την περίοδο, η αμυντική βιομηχανία είχε δηλώσει ότι της 1789 Capital «ηγούνται εταίροι, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ», τονίζοντας την άμεση σύνδεση. Η συγκεκριμένη επένδυση είχε χαρακτηριστεί ως «την είσοδο της εταιρείας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας».

Η Firehawk Aerospace εξασφάλισε, τον Αύγουστο του 2026, μια σύμβαση ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων με το Πεντάγωνο. Πριν από αυτή τη σύμβαση, η εταιρεία είχε ήδη αναλάβει συμβάσεις συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική κυβέρνηση. Οι συμβάσεις αυτές αφορούσαν την ανάπτυξη πυραυλοκινητήρων, σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά στοιχεία δημοσίων δαπανών. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το ήμισυ του ποσού των 9 εκατομμυρίων δολαρίων καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν.

Προηγούμενη εργασία της συζύγου και η Castelion

Οι οικονομικές δηλώσεις του Άρθουρ Μίλερ φέρνουν στο φως και ένα ακόμη στοιχείο: η σύζυγός του εργαζόταν μέχρι πρόσφατα στην εταιρεία κατασκευής πυραύλων Castelion. Η εταιρεία αυτή, τον Απρίλιο, εξασφάλισε μια σημαντική σύμβαση ύψους 105 εκατομμυρίων δολαρίων με το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Την περίοδο που η Castelion εξασφάλιζε αυτή τη σύμβαση, ο Άρθουρ Μίλερ κατείχε τη θέση του αναπληρωτή δημοσιονομικού ελεγκτή του Πενταγώνου. Σε αυτόν τον ρόλο, είχε αρμοδιότητα σε θέματα προϋπολογισμού και πιστώσεων, γεγονός που προσθέτει περαιτέρω πολυπλοκότητα στα ερωτήματα που ανακύπτουν σχετικά με τις σχέσεις συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis