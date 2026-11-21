Η Γαλλία προχωρά σε διπλωματική κίνηση ζητώντας τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Μιανμάρ φέρεται να απορρίπτει την ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Η απόφαση του Δικαστηρίου έκρινε ότι ο στρατός της χώρας διέπραξε φρικαλεότητες εναντίον των μουσουλμάνων Ροχίνγκια το 2017. Το Παρίσι υπενθυμίζει τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου και την αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας να λάβει μέτρα για την εκτέλεσή τους.

Η γαλλική πρωτοβουλία και η στάση της Μιανμάρ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή του να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή η ενέργεια έρχεται ως απάντηση στην απόρριψη από τη Μιανμάρ μιας κρίσιμης απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Η απόφαση αυτή αφορούσε τις φρικαλεότητες που διέπραξε ο στρατός της Μιανμάρ εναντίον των μουσουλμάνων Ροχίνγκια κατά τη διάρκεια του έτους 2017. Η Γαλλία υπογραμμίζει τη σημασία και τον δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεων που εκδίδονται από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Η ετυμηγορία του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκρινε ότι η Μιανμάρ διέπραξε γενοκτονία κατά της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια. Η ετυμηγορία αυτή αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε η χώρα το 2017.

Οι συνέπειες αυτής της επιχείρησης ήταν βαρύτατες, καθώς προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων αμάχων. Παράλληλα, οδήγησε στον μαζικό εκτοπισμό ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού των Ροχίνγκια από τις εστίες τους.

Ιστορική απόφαση και απόρριψη ισχυρισμών

Η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Δικαστηρίου του ΟΗΕ που αποδίδεται σε κράτος η ευθύνη για τη διάπραξη γενοκτονίας. Αυτό προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στην ετυμηγορία και τις συνέπειές της.

Το Δικαστήριο απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό της Μιανμάρ ότι η επιχείρηση του 2017 αποτελούσε νόμιμη δράση, η οποία στρεφόταν αποκλειστικά εναντίον ανταρτών. Αντιθέτως, έκρινε ότι οι πράξεις των δυνάμεων ασφαλείας συνιστούσαν γενοκτονία.

Η κρίση αυτή βασίστηκε στην ύπαρξη πρόθεσης για την καταστροφή της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, είτε εν όλω είτε εν μέρει. Η διαπίστωση της πρόθεσης είναι κεντρική για τον χαρακτηρισμό των πράξεων ως γενοκτονίας.

Οι εντολές του Δικαστηρίου προς τη Μιανμάρ

Πέρα από την καταδίκη, το Διεθνές Δικαστήριο έδωσε συγκεκριμένες εντολές προς τη Μιανμάρ. Συγκεκριμένα, διέταξε τη χώρα να επιτρέψει την ασφαλή, εθελοντική και αξιοπρεπή επιστροφή των εκτοπισμένων Ροχίνγκια στις εστίες τους. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποκατάσταση της τάξης και την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Επιπλέον, το Δικαστήριο ζήτησε από τη Μιανμάρ να ερευνήσει διεξοδικά και να τιμωρήσει τους υπευθύνους για τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν. Τέλος, διέταξε την καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα, ως μορφή επανόρθωσης για τις απώλειες και τα δεινά που υπέστησαν.

Η γαλλική θέση για τις δεσμευτικές αποφάσεις

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας υπενθυμίζει με έμφαση ότι οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης είναι οριστικές και έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αυτή η υπενθύμιση τονίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη συμμόρφωσης.

Παράλληλα, η Γαλλία τονίζει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να κληθεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση αυτών των αποφάσεων. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την προσπάθεια για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και την προστασία των θυμάτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki