Το Πεντάγωνο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων

Το Πεντάγωνο άνοιξε σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, τις πύλες του στο κοινό, σηματοδοτώντας μια ιστορική πρωτιά για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ένοπλων Δυνάμεων, προσελκύοντας εκατοντάδες πολίτες από νωρίς το πρωί. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Στρατόπεδο «Παπάγου» υποδέχθηκε το ευρύ κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να δουν από κοντά σύγχρονα οπλικά συστήματα, στρατιωτικά μέσα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης» και η έκθεση οπλικών συστημάτων

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», ένα μνημείο που φιλοτεχνήθηκε από τον διακεκριμένο γλύπτη και πανεπιστημιακό καθηγητή Κώστα Βαρώτσο. Το μνημείο αυτό είναι αφιερωμένο στους πεσόντες υπέρ Πατρίδος και σε αυτό είναι χαραγμένα σε γυαλί τα ονόματα 121.601 πεσόντων στους πολέμους της Ελλάδας, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους.

Περιμετρικά του μνημείου, στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είχε στηθεί μια εκτεταμένη υπαίθρια έκθεση. Εκεί παρουσιάστηκαν μέσα του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Πολλά από αυτά τα σύγχρονα οπλικά συστήματα και στρατιωτικά μέσα είχαν παρουσιαστεί και στη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσκεψη και δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε τη στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο κ. Δένδιας συνοδευόταν από τους αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων κατά την επίσκεψή του στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου.

Ο υπουργός, αφού ευχήθηκε χρόνια πολλά για τη γιορτή της Παναγίας και στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για το γεγονός. Ανέφερε ότι για τους ίδιους εκεί, σήμερα, είναι μια μεγάλη χαρά, γιατί άνοιξαν το Στρατόπεδο «Παπάγου», το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και γιορτάζουν μαζί, χθες με τα μικρά παιδιά και σήμερα με όσους θέλουν να τους επισκεφθούν και να ευχηθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μια πρωτιά που θα συνεχιστεί

Ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μια πρωτιά για το υπουργείο, αλλά ταυτόχρονα διαβεβαίωσε ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Πρόσθεσε ότι η επιθυμία είναι το υπουργείο να είναι ανοιχτό και επισκέψιμο για την ελληνική κοινωνία.

Στόχος είναι οι πολίτες να μπορούν να βλέπουν, καταρχήν, το εξαιρετικό μνημείο για τους νεκρούς της Πατρίδας τους, την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», αλλά και το λαμπρό αρχιτεκτόνημα του Κώστα Βαρώτσου, το νέο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Ευκαιρίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας μέχρι σήμερα το απόγευμα, να επισκεφθούν τη στατική έκθεση. Εκεί ενημερώθηκαν για τα σύγχρονα μέσα και τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Επίσης, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως και τον περιβάλλοντα χώρο, μετά την ανάπλασή του. Τις εκδηλώσεις πλαισίωσε μουσικό τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων, προσφέροντας μια ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki