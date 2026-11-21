Ενώ οι εκλογές προσδιορίζονται από κυβερνητικές πηγές περί τα τέλη Μαΐου, η εκλογολογία έχει ήδη περάσει σε ένα νέο επίπεδο, με επίκεντρο τη συζήτηση για το ενδεχόμενο διεξαγωγής τηλεμαχίας των πολιτικών αρχηγών. Το ζήτημα της τηλεοπτικής αναμέτρησης απασχολεί έντονα το τελευταίο διάστημα, καθώς η σύνθεση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων και η παρουσία συγκεκριμένων προσώπων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Η συζήτηση για την τηλεμαχία και οι επικείμενες κάλπες

Η πολιτική ατζέντα έχει εμπλουτιστεί με το θέμα της τηλεμαχίας των πολιτικών αρχηγών, ένα ζήτημα που ανακύπτει εν όψει των επικείμενων εκλογών. Παρότι οι κυβερνητικές πηγές τοποθετούν τις κάλπες περί τα τέλη του προσεχούς Μαΐου, η συζήτηση για την τηλεοπτική αναμέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αυτή η εκλογολογία, η οποία αφορά τον τρόπο και τη μορφή της προεκλογικής περιόδου, δείχνει να έχει περάσει σε ένα διαφορετικό επίπεδο, καθώς οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ή μη ενός debate είναι πολλοί και σύνθετοι.

Προηγούμενες τηλεμαχίες: Το παράδειγμα του 2023

Για να κατανοηθεί το τρέχον τοπίο, είναι χρήσιμο να ανακληθούν τα δεδομένα των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Πριν από τις εκλογές που διεξήχθησαν τον Μάιο του 2023, η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ, είχε φιλοξενήσει μια τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών.

Σε εκείνη την αναμέτρηση είχαν συμμετάσχει οι κ.κ. Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Κουτσούμπας, Βελόπουλος και Βαρουφάκης, παρουσιάζοντας τις θέσεις τους στο εκλογικό σώμα. Ωστόσο, στις εκλογές του Ιουνίου του ίδιου έτους, οι οποίες ακολούθησαν, δεν είχε πραγματοποιηθεί ανάλογη τηλεμαχία, δημιουργώντας ένα προηγούμενο για την απουσία τέτοιων αναμετρήσεων.

Οι απουσίες που δημιουργούν ερωτήματα

Το κύριο ζήτημα που προκύπτει στην παρούσα φάση, αναφορικά με τη διεξαγωγή τηλεμαχίας, είναι η απουσία τριών πολιτικών αρχηγών από τη Βουλή. Η κοινοβουλευτική τους θέση θεωρείται λογικά εμπόδιο για τη συμμετοχή τους σε μια τέτοια τηλεοπτική αναμέτρηση, η οποία παραδοσιακά περιλαμβάνει τους επικεφαλής των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., τη Μαρία Καρυστιανού, επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, καθώς και τον Αντώνη Σαμαρά. Το κόμμα του κ. Σαμαρά δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επισήμως, ωστόσο η συμμετοχή του στις εκλογές θεωρείται βέβαιη, προσθέτοντας ένα ακόμα πρόσωπο εκτός Βουλής στην εξίσωση.

Οι εκτιμήσεις για τη μη διεξαγωγή debate

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες απουσίες, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει debate πριν από την πρώτη κάλπη. Η βασική αιτία αυτής της εκτίμησης είναι η επιθυμία να αποφευχθούν οι «χτυπητές» απουσίες σημαντικών πολιτικών προσώπων από μια τηλεοπτική αναμέτρηση που θα έπρεπε να είναι αντιπροσωπευτική του πολιτικού φάσματος.

Η παρουσία ή απουσία αυτών των αρχηγών από τη Βουλή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς η συμμετοχή σε debate συνδέεται συνήθως με την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Η μη διεξαγωγή της τηλεμαχίας θεωρείται ένας τρόπος να διατηρηθεί η ισορροπία και να μην υπάρξουν αποκλεισμοί που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιδράσεις.

Το σενάριο της δεύτερης κάλπης και ο «τζόγος» του θέματος

Ωστόσο, τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν ριζικά σε περίπτωση που μετά τις επικείμενες εκλογές δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης και η χώρα οδηγηθεί σε νέες κάλπες. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η συζήτηση για τη διεξαγωγή τηλεμαχίας θα μπορούσε να επανέλθει, αλλά σε εντελώς διαφορετική βάση.

Ειδικότερα, αν οι κ.κ. Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού έχουν καταφέρει να εισέλθουν στη Βουλή μετά την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, τότε η συμμετοχή τους σε ένα πιθανό debate θα είναι δυνατή. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι υπάρχει πολύς «τζόγος» γύρω από το θέμα, υποδηλώνοντας την έντονη παρασκηνιακή συζήτηση και τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν για το ζήτημα της τηλεμαχίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki