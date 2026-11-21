Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε μήνυμα με αφορμή την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επετείου. Στην ανάρτησή του, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί έκφραση εθνικής ευγνωμοσύνης προς τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν την πατρίδα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, όπως ανέφερε, κρατούν απόρθητα τα σύνορα της χώρας, τιμώντας το εθνόσημο με την αφοσίωσή τους.

Ημέρα εθνικής ευγνωμοσύνης και τιμής

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πάνω από όλα ημέρα εθνικής ευγνωμοσύνης. Αυτή η ευγνωμοσύνη απευθύνεται στις γυναίκες και τους άνδρες που τιμούν το εθνόσημο και διατηρούν απόρθητα τα σύνορα της χώρας. Όπως σημείωσε, η επέτειος αυτή αποτελεί μια στιγμή τιμής προς όσους έπεσαν στο καθήκον, προσφέροντας τη ζωή τους για την πατρίδα.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τον σεβασμό του προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που παραμένουν σε διαρκή ετοιμότητα. Τόνισε ότι επιδεικνύουν υψηλό φρόνημα, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας σε κάθε περίσταση.

Η έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας στις Ένοπλες Δυνάμες

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη δέσμευση της Πολιτείας να στέκεται δίπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις, όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Αυτή η έμπρακτη στήριξη, όπως εξήγησε, εκφράζεται μέσα από τον εκτεταμένο εξοπλιστικό εκσυγχρονισμό που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά την αμυντική ικανότητα της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα αυτού του εκσυγχρονισμού, τα οποία έχουν αναβαθμίσει τις δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι ενέργειες αυτές αποδεικνύουν τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι το προσωπικό διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Ο εκσυγχρονισμός των εξοπλισμών και η φροντίδα των ενστόλων

Ο πρωθυπουργός παρέθεσε μια σειρά από νέους εξοπλισμούς που έχουν ενταχθεί ή πρόκειται να ενταχθούν στο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, μίλησε για τις νέες φρεγάτες Belharra, οι οποίες ενισχύουν το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς και για τα μαχητικά Rafale και την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, που αναβαθμίζουν την Πολεμική Αεροπορία.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα ελικόπτερα Romeo, στην «Ασπίδα του Αχιλλέα» και στα ελληνικά drones, τα οποία προσθέτουν νέες δυνατότητες στις επιχειρησιακές μονάδες. Τέλος, επισήμανε ότι σύντομα αναμένονται και τα αεροσκάφη F-35, ολοκληρώνοντας ένα ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού.

Παράλληλα με τον εξοπλιστικό τομέα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την προσπάθεια της Πολιτείας για τη στήριξη των ενστόλων σε όλα τα πεδία. Αυτή η στήριξη περιλαμβάνει τη μισθολογική τους αναβάθμιση, η οποία βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσής τους, καθώς και τη φροντίδα για τη στέγη τους, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες του προσωπικού.

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας σε περιόδους ανατροπών

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι μια ισχυρότερη πατρίδα είναι σε θέση να στέκεται όρθια απέναντι σε κάθε πρόκληση. Επισήμανε ότι η εποχή που διανύουμε χαρακτηρίζεται από μεγάλες γεωπολιτικές ανατροπές και την εμφάνιση νέων απειλών, καθιστώντας την ειρήνη όχι πλέον δεδομένη και τη σταθερότητα μια επιτακτική αναγκαιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η χώρα βαδίζει με σταθερά βήματα προς την «Ατζέντα του 2030». Αυτή η πορεία στοχεύει στη δημιουργία «της Ελλάδας της αυτοπεποίθησης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου», ενός κράτους που μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις με δυναμισμό.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα, μέσα σε μια ρευστή διεθνή συγκυρία, προβάλλει ως «πυλώνας σιγουριάς» και προοπτικής σε μια ταραγμένη περιοχή. Τόνισε ότι η χώρα δυναμώνει την αποτρεπτική της ικανότητα, η οποία αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας της. Τέλος, τίμησε τις Ένοπλες Δυνάμεις που κάνουν την κοινωνία να αισθάνεται ασφαλής και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να νιώθει υπερηφάνεια, ευχόμενος «Χρόνια πολλά!».

Με πληροφορίες από: Topontiki