Ο Απόστολος Γκλέτσος, γνωστός για την πορεία του τόσο στη σκηνή όσο και στην πολιτική, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα σχετικά με τις πολιτικές του πεποιθήσεις, δηλώνοντας ότι δεν θα ψήφιζε ποτέ τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως τόνισε, βρισκόταν πάντα απέναντί του, τόσο ιδεολογικά όσο και κοινωνικά. Παράλληλα, σχολίασε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, την κατάσταση της Αριστεράς και τον Αλέξη Τσίπρα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την απουσία μιας εναλλακτικής πρότασης που θα μπορούσε να προσφέρει ελπίδα.

Ο κ. Γκλέτσος αναφέρθηκε επίσης στην πορεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν, ενώ ανέλυσε τη σχέση της τέχνης με την κοινωνία, θεωρώντας το θέατρο μια βαθιά πολιτική πράξη.

Η πολιτική στάση και η κριτική στην Αριστερά

Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν έκρυψε την ιδεολογική του τοποθέτηση, υπογραμμίζοντας την απόλυτη διαφωνία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Δεν θα τον ψήφιζα ποτέ. Πάντα ήμουν απέναντί του ιδεολογικά και κοινωνικά», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι απέναντι στην Αριστερά υπάρχει ένας «παίκτης πολύ δυνατός» που δεν του αρέσει.

Σχολιάζοντας την κατάσταση στην Αριστερά, ο κ. Γκλέτσος εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απουσία μιας πειστικής εναλλακτικής πρότασης, η οποία θα μπορούσε να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική στον κόσμο. Δήλωσε επίσης ότι μπήκε στην πολιτική για πολύ συγκεκριμένους λόγους και ότι δεν ήθελε να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήθελε να φύγει ο Κασσελάκης.

Η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση

Ο κ. Γκλέτσος εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην τοπική αυτοδιοίκηση, τονίζοντας τη διαφορά της από την κεντρική πολιτική σκηνή. «Εγώ δεν στράφηκα στην πολιτική, αλλά ασχολήθηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση», διευκρίνισε. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ανέφερε, υπάρχει ένας κοινός σκοπός, ανεξάρτητα από την ιδεολογία του καθενός.

«Μας ενώνουν συγκεκριμένα προβλήματα της περιοχής μας. Τα προβλήματα είναι τοπικά. Είτε είσαι Αριστερός είτε Δεξιός, το ζητούμενο είναι να λύσεις το πρόβλημα. Εκεί δεν χωρούν ιδεολογίες», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας την πρακτική και συνεργατική διάσταση της τοπικής διακυβέρνησης.

Το θέατρο ως καταφύγιο και πολιτική πράξη

Ο Απόστολος Γκλέτσος βλέπει το θέατρο ως κάτι πολύ περισσότερο από απλή διασκέδαση. Το χαρακτηρίζει ως «καταφύγιο της ψυχής, ως χώρο συνάντησης και θεραπείας», αλλά και ως μια «βαθιά πολιτική πράξη». Πιστεύει ότι η τέχνη δεν μπορεί να μένει αμέτοχη στις αγωνίες της εποχής, καθώς «το θέατρο, είτε το θέλει είτε δεν το θέλει, εμπεριέχει την πολιτική. Είναι στρατευμένο. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι κοινωνική και πολιτική στράτευση».

Επίσης, έκανε μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σχετικά με τη σχέση του θεάτρου με την κοινωνική ευημερία. «Όσο καλύτερα πηγαίνει το θέατρο, τόσο χειρότερα πηγαίνουν τα νοσοκομεία και τα ψυχιατρεία. Και όλο και καλύτερα πηγαίνουν οι σχέσεις των ανθρώπων. Το θέατρο, εκτός από διασκέδαση, είναι και ψυχαγωγία. Η ψυχή σου θεραπεύεται με έναν τρόπο», δήλωσε.

Η σημασία της συνέπειας και της νέας γενιάς

Για τον Απόστολο Γκλέτσο, η εμπιστοσύνη είναι βασικό στοιχείο, το οποίο «δεν κερδίζεται με υποσχέσεις, αλλά με πράξεις και συνέπεια». Τόνισε την ανάγκη να έχει κανείς άποψη, να παίρνει θέση και να αναλαμβάνει την ευθύνη των επιλογών του, έχοντας αποδείξει μέσα από τη διαδρομή του ότι ο κόσμος μπορεί να τον εμπιστευτεί. Πιστεύει ότι δεν αρκεί να λέει κανείς τι πιστεύει, αλλά χρειάζεται να το αποδεικνύει με τη στάση του και να παραμένει συνεπής σε όσα υποστηρίζει, ακόμη και στα δύσκολα.

Στρέφει το βλέμμα του στη νέα γενιά, από την οποία περιμένει να αφήσει πίσω τις παλιές διαχωριστικές γραμμές και να διεκδικήσει με διαφορετικούς όρους όσα έχουν πραγματική σημασία, όπως την αξιοπρέπεια, τη Δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη.

Παρατηρήσεις για την τηλεόραση

Όσον αφορά την τηλεόραση, ο κ. Γκλέτσος στάθηκε στους απαιτητικούς ρυθμούς με τους οποίους παράγονται οι τηλεοπτικές σειρές. Πιστεύει πως η πίεση της παραγωγής αφήνει το αποτύπωμά της στην ποιότητα της μυθοπλασίας και πως η δουλειά χρειάζεται χρόνο για να γίνει σωστά. Ξεχωρίζει τον Λάκη Λαζόπουλο για τα κείμενά του, ενώ αναγνωρίζει στον Σταμάτη Φασουλή έναν σημαντικό δάσκαλο της κωμωδίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki