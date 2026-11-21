Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του αδικοχαμένου Δημήτρη και πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, σχολίασε την κλήση του Κώστα Αχ. Καραμανλή σε απολογία. Ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή ως κατηγορούμενος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Το αδίκημα αφορά τη μη υλοποίηση της σύμβασης 717, η οποία, όπως αναφέρεται, θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τραγωδία των Τεμπών.

Οι δηλώσεις του Παύλου Ασλανίδη

Μιλώντας στο ThessPost, ο κ. Ασλανίδης υπογράμμισε ότι ο κ. Καραμανλής «έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή, εδώ και τρία χρόνια». Επανέλαβε τη δέσμευση του Συλλόγου, τονίζοντας: «Εμείς δεν θα τον αφήσουμε τον Καραμανλή, θα τον κυνηγάμε όσο ζούμε».

Το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου

Ο κ. Ασλανίδης διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο κατηγορητήριο «δυστυχώς δεν είναι για το έγκλημα των Τεμπών». Όπως εξήγησε, αφορά το ότι ο πρώην υπουργός δεν στελέχωσε σωστά τον ΟΣΕ και ότι τα κονδύλια δεν πήγαν εκεί που έπρεπε. «Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με τους 57 δολοφονημένους στα Τέμπη», πρόσθεσε.

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ»

Παρά τις επιφυλάξεις του για το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «κάλλιο αργά παρά ποτέ», αν και σημείωσε ότι «άργησε πολύ, τέσσερα χρόνια σχεδόν». Εξέφρασε την ελπίδα να εμφανιστεί ο Κώστας Αχ. Καραμανλής στον ανακριτή του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Ασλανίδης χαρακτήρισε την κλήση σε απολογία ως «μια νίκη της κοινωνίας που βγήκε στους δρόμους και απαίτησε την τιμωρία των ενόχων».

Αίτημα για δίωξη σε βαθμό κακουργήματος

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζητά ο πρώην υπουργός Μεταφορών να δικαστεί για κακούργημα. Ο κ. Ασλανίδης δήλωσε ότι ο Σύλλογος θα συνεχίσει τις προσπάθειες, αναφέροντας: «θα φροντίσουμε να γίνουν και άλλες μηνύσεις και άλλα κατηγορητήρια».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr