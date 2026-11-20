Νέα συζήτηση σχετικά με τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος. Ο κ. Καλογερόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Tonight» του MEGA, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας του κυβερνώντος κόμματος με σχηματισμούς που τοποθετούνται στα δεξιά του πολιτικού φάσματος. Η δήλωσή του αυτή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες τοποθετήσεις του που είχαν προκαλέσει συζητήσεις.

Η πρόταση για δεξιές συνεργασίες

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναρωτήθηκε δημόσια για τους λόγους που η ΝΔ δεν θα έπρεπε να αναζητήσει κυβερνητικούς εταίρους στα δεξιά της. Η σκέψη αυτή διατυπώθηκε υπό την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αποκλείουν το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της.

Σε μια χαρακτηριστική του τοποθέτηση, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος ανέφερε: «Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα». Αυτή η δήλωση έθεσε επί τάπητος ένα νέο σενάριο για τη συγκρότηση κυβέρνησης μετά τις εκλογές.

Το πλαίσιο των μετεκλογικών σεναρίων

Ο κ. Καλογερόπουλος αρχικά σχολίασε το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην προεκλογική περίοδο, όπου οι δηλώσεις των κομμάτων συχνά αποκλείουν συνεργασίες. «Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία», είπε χαρακτηριστικά.

Η δήλωσή του υπογραμμίζει την αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τις μετεκλογικές συμμαχίες και την ανάγκη για ευελιξία στην αναζήτηση λύσεων για τη διακυβέρνηση της χώρας. Η πρότασή του για συνεργασία με δεξιότερα κόμματα αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση σε αυτό το πλαίσιο.

Η προηγούμενη δήλωση και οι αντιδράσεις

Η τρέχουσα τοποθέτηση του βουλευτή έρχεται σε συνέχεια μιας προηγούμενης δήλωσής του που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος είχε χρησιμοποιήσει τη φράση «τον ήπιαμε» αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, μια δήλωση που είχε συζητηθεί ευρέως και είχε προκαλέσει σχόλια στον πολιτικό χώρο.

Η αναφορά του σε αυτό το περιστατικό κατά τη διάρκεια της εκπομπής υποδηλώνει ότι ο βουλευτής δεν διστάζει να εκφράζει τις απόψεις του, ακόμη και αν αυτές είναι πιθανό να προκαλέσουν συζητήσεις ή αντιδράσεις. Η στάση του αυτή διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο προφίλ εντός του κυβερνώντος κόμματος.

Χιούμορ και αυτοπροσδιορισμός

Όταν η τοποθέτησή του για τις δεξιές συνεργασίες χαρακτηρίστηκε ως «βόμβα» από τους συνομιλητές του στην εκπομπή, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος επέλεξε να χαμηλώσει τους τόνους με χιούμορ. Ο ίδιος απάντησε με μια δήλωση που συνδύαζε την αυτοαναφορά με την προσπάθεια αποφόρτισης της κατάστασης.

Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Όχι, μπόμπα δεν έριξα. Δεξιός είμαι, δεν είμαι αδέξιος, ούτε επιδέξιος…». Αυτή η απάντηση δείχνει την προσπάθειά του να διαχειριστεί την ένταση που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική του ταυτότητα ως δεξιός.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis