Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Καρδίτσα: «Θα κάνω ό,τι περνά από τα χέρια μου για να ξανακάνω τα χωριά μας ζωντανά»

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από την Καρδίτσα ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατά την πρώτη στάση της περιοδείας του στη Θεσσαλία. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι βασική προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ είναι η αναζωογόνηση όλων των χωριών της Ελλάδας, η περιφερειακή ανάπτυξη και η στήριξη των παραγωγών. Προειδοποίησε μάλιστα ότι «δεν έχει κανένα μέλλον η πατρίδα αν η ύπαιθρος ερημώσει».

Η περιοδεία στη Θεσσαλία και οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας από το Προάστιο της Καρδίτσας, υπογράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και την παροχή φορολογικών κινήτρων για τη μεταποίηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κάλεσε όλους τους πολίτες, και ειδικά τους ανθρώπους της υπαίθρου και της παραγωγής, να αναλογιστούν πόσο έχει δυσκολέψει η ζωή τους τα τελευταία χρόνια.

Όπως επεσήμανε, η ύπαιθρος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους παραγωγούς. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο Έλληνας παραγωγός είναι ο μόνος σε όλη την Ευρώπη που δεν γνωρίζει τι πρέπει να του δώσει το κράτος κάθε χρόνο από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και πότε θα το εισπράξει.

Οι δυσκολίες των παραγωγών και η κριτική για ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Αυτή η αβεβαιότητα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, εμποδίζει τους παραγωγούς να διαχειριστούν τα χρέη τους, να οργανώσουν το κόστος παραγωγής και γενικότερα την οικονομική ζωή του κόπου τους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική για την κατάσταση στον ΕΛΓΑ, όπου, όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας εκσυγχρονισμός του κανονισμού.

Ειδική αναφορά έγινε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι υπάρχει «ένα ριφιφί εις βάρος σας», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «νομοθέτησαν και οργάνωσαν ένα τεράστιο σκάνδαλο που το πληρώνετε εσείς οι πραγματικοί παραγωγοί».

Η αποτυχία μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην επίθεση που δέχθηκε το ΠΑΣΟΚ επειδή δεν δέχθηκε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. «Τους είπαμε πως αυτή η λύση είναι πρόχειρη και θα αποτύχει», δήλωσε σε συγκέντρωση κατοίκων της περιοχής. Τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι εμφανή.

Συγκεκριμένα, τα προηγούμενα χρόνια η διαδικασία κατάθεσης δηλώσεων ΟΣΔΕ είχε ολοκληρωθεί πλήρως έως τις 15 Ιουνίου. Φέτος, η διαδικασία ξεκίνησε στις 4 Αυγούστου. Επιπλέον, όσον αφορά το οικονομικό αποτύπωμα, τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατατεθεί 500 εκατομμύρια ευρώ προκαταβολών έως τις 30 Οκτωβρίου, ενώ φέτος το ποσό ανήλθε μόλις στα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Οι συνέπειες στην ύπαιθρο και οι καθυστερήσεις αποζημιώσεων

«Αυτή είναι η αποτυχία τους. Και την αποτυχία αυτή τη ζει στην τσέπη του ο παραγωγός», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Αυτή η κατάσταση, όπως υποστήριξε, οδηγεί στην ερήμωση της περιφέρειας, με «χέρσα χωράφια» να συναντώνται παντού στην εκστρατεία του κόμματος. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε πώς θα αντέξει η Ελλάδα με αυτή την κατάσταση στην ύπαιθρο.

Επιπρόσθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στην κατάρρευση του μηχανισμού του υπουργείου στη διαχείριση των ζωονόσων. Όπως επεσήμανε, θυσιάστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζώα, διότι ο μηχανισμός πρόληψης και προφύλαξης δεν λειτούργησε. Αν και φαινόμενα όπως η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες, το κράτος δεν λειτούργησε αποτελεσματικά.

Η αποτυχία διαχείρισης των ζωονόσων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι υπήρχαν μηχανισμοί και σχέδια ανάσχεσης, καθώς και η πρόταση του κόμματός του για τοπικούς μελετημένους εμβολιασμούς. Ωστόσο, αυτή η πρόταση προσπεράστηκε και αρνήθηκαν να την εφαρμόσουν, με αποτέλεσμα οι πολίτες να βιώνουν τις συνέπειες.

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις στην αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και στις αποζημιώσεις. Αυτή η κατάσταση, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προβλήματα, έχει προκαλέσει, όπως ανέφερε, μια μεγάλη δημογραφική ζημιά στην ελληνική ύπαιθρο εδώ και χρόνια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki