Σταθερά στην πρώτη θέση, αλλά με ποσοστό 23,7%, βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Alco, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Flash.gr. Η έρευνα, που παρουσιάστηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, καταγράφει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 13,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην τρίτη θέση με 11,3%. Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια σημαντική αναδιάταξη των πολιτικών συσχετισμών, με σχεδόν επτά στους δέκα ερωτηθέντες να ζητούν πολιτική αλλαγή.

Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου επί του συνόλου των ερωτηθέντων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,7%, διατηρώντας την πρώτη θέση. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) με 13,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,3%. Η διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος διαμορφώνεται στις 10,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η ΕΛΑΣ εμφανίζει διαφορά 2,2 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων στη δημοσκόπηση της Alco διαμορφώνονται ως εξής: Το ΚΚΕ καταγράφει 7,1%, η Ελληνική Λύση 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας 4%. Ακολουθούν η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 3,2%, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη με 0,5%. Άλλο κόμμα επιλέγει το 4,8% των ερωτηθέντων, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 14,3%. Με βάση τα συγκεκριμένα ποσοστά, οκτώ κόμματα βρίσκονται πάνω από το όριο του 3%.

Επιθυμία για πολιτική αλλαγή και συσπείρωση της ΝΔ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Στο ερώτημα εάν θα ψηφίσουν με στόχο τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης ή την πολιτική αλλαγή, το 68% των ερωτηθέντων επιλέγει την αλλαγή, έναντι 24% που επιθυμεί συνέχεια. Το 8% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ». Το ποσοστό όσων επιθυμούν πολιτική αλλαγή είναι αυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Οκτώβριο.

Σχετικά με τη συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή καταγράφεται στο 60% μεταξύ των ψηφοφόρων που την είχαν επιλέξει στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023. Σημαντικό μέρος των διαρροών της κυβερνητικής παράταξης κατευθύνεται προς τη δεξαμενή των αναποφάσιστων, με το 23% των τότε ψηφοφόρων της να δηλώνει σήμερα αναποφάσιστο. Παράλληλα, το 5,5% επιλέγει άλλο κόμμα, το 3% κατευθύνεται προς την αποχή και ένα επιπλέον 3% προς το ΠΑΣΟΚ. Μικρότερες διαρροές καταγράφονται επίσης προς την Ελπίδα για τη Δημοκρατία (2,5%), την Ελληνική Λύση (1%), τη Φωνή Λογικής (1%) και τη Συμμαχία Ελλήνων (1%).

Το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Η δημοσκόπηση της Alco διερεύνησε επίσης τις διαθέσεις των πολιτών απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 11% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι πολύ ή μάλλον πιθανό να το ψηφίσει. Αντίθετα, το 81% χαρακτηρίζει λίγο έως καθόλου πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ το 8% δεν εκφράζει άποψη επί του θέματος.

Άλλα ζητήματα που εξετάστηκαν

Πέρα από την πρόθεση ψήφου και τις πολιτικές διαθέσεις, η έρευνα καταγράφει και τις απόψεις των πολιτών για διάφορα κρίσιμα ζητήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, η διαφθορά και η φοροδιαφυγή. Επίσης, η δημοσκόπηση περιέλαβε ερωτήματα σχετικά με την παρουσία του Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική ζωή, αναδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα προβληματισμών που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit