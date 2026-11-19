Τα ανοιχτά μέτωπα της επικαιρότητας, οι πολιτικές τους προεκτάσεις και οι εξελίξεις που διαμορφώνουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας, βρίσκονται στο επίκεντρο της εκπομπής «Μεγάλη Εικόνα» του MEGA. Η σημερινή εκπομπή, που προβάλλεται στις 00:30, με τη Νίκη Λυμπεράκη στο τιμόνι της παρουσίασης, φιλοξενεί πολιτικούς και δημοσιογράφους για να αναζητήσει απαντήσεις σε καίρια ζητήματα.

Η ατζέντα της συζήτησης περιλαμβάνει την ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, τις υποθέσεις διαφθοράς που πυροδοτούν νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς και το θρίλερ με το υποθαλάσσιο καλώδιο, το οποίο εξελίσσεται στη σκιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η εκπομπή επιδιώκει να φωτίσει τις πτυχές αυτών των θεμάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του δημόσιου διαλόγου.

Η πίεση της ακρίβειας και οι πολιτικές προεκτάσεις

Ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τη «Μεγάλη Εικόνα» είναι η ακρίβεια, ένα ζήτημα που έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Η συζήτηση θα εστιάσει στο πώς η ακρίβεια πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Οι καλεσμένοι θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της ακρίβειας και το πώς αυτή διαμορφώνει το σκηνικό της επόμενης ημέρας. Η εκπομπή θα προσπαθήσει να αναδείξει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες γύρω από αυτό το φλέγον οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα.

Υποθέσεις διαφθοράς και αντιπαραθέσεις

Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι υποθέσεις διαφθοράς, οι οποίες συνεχίζουν να πυροδοτούν νέες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Τα ζητήματα αυτά, που αφορούν τη διαφάνεια και τη λειτουργία των θεσμών, αποτελούν σταθερά σημεία τριβής στον δημόσιο διάλογο και στην πολιτική σκηνή.

Οι συμμετέχοντες στην εκπομπή θα αναπτύξουν τις θέσεις τους σχετικά με τον τρόπο που οι υποθέσεις αυτές επηρεάζουν το πολιτικό κλίμα και τις σχέσεις μεταξύ των κομμάτων. Η «Μεγάλη Εικόνα» θα επιχειρήσει να παρουσιάσει το εύρος των απόψεων για τις εξελίξεις στα θέματα διαφθοράς.

Το θρίλερ του υποθαλάσσιου καλωδίου και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ένα ακόμα κρίσιμο θέμα που θα αναλυθεί είναι το θρίλερ που έχει αναπτυχθεί γύρω από το υποθαλάσσιο καλώδιο. Το ζήτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς εκτυλίσσεται στη σκιά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, επηρεάζοντας τις διπλωματικές και γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Η εκπομπή θα διερευνήσει τις διάφορες πτυχές του θέματος, καθώς και τις επιπτώσεις του στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Οι καλεσμένοι θα προσφέρουν την οπτική τους για τις εξελίξεις και τις προκλήσεις που ανακύπτουν από αυτό το ευαίσθητο ζήτημα.

Οι καλεσμένοι στο στούντιο της Νίκης Λυμπεράκη

Για να συζητηθούν όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα, η Νίκη Λυμπεράκη υποδέχεται στο στούντιο της εκπομπής ένα πάνελ από πολιτικούς και δημοσιογράφους. Η παρουσία τους διασφαλίζει την πολυφωνία και την ανάλυση από διαφορετικές οπτικές γωνίες, εμπλουτίζοντας τον διάλογο.

Μεταξύ των καλεσμένων βρίσκεται ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θα εκφράσει τις κυβερνητικές θέσεις. Επίσης, συμμετέχει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, καθώς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, εκπροσωπώντας τις απόψεις των κομμάτων τους.

Το πάνελ συμπληρώνουν ο Κώστας Ζαχαριάδης, στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος θα προσφέρει μια διαφορετική οπτική, καθώς και ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης, ο οποίος θα συμβάλει με την αναλυτική του ματιά στα θέματα της επικαιρότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki