Ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ σε λιμενικές υποδομές και 670 εκατ. ευρώ στις άγονες γραμμές έως το 2030

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφέρθηκε σε σημαντικές επενδύσεις που δρομολογούνται στον τομέα της ναυτιλίας και των λιμενικών υποδομών. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν 500 εκατομμύρια ευρώ για τις λιμενικές υποδομές και περίπου 670 εκατομμύρια ευρώ για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των άγονων γραμμών, με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά την ομιλία του στο 2ο Ευρωμεσογειακό Οικονομικό και Επιχειρηματικό Φόρουμ.

Σημαντικές επενδύσεις για λιμάνια και άγονες γραμμές

Ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο 2ο Ευρωμεσογειακό Οικονομικό και Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), την Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Μεσογείου (ASCAME), το Εμπορικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Μεσογείου (IEMed), υπογράμμισε τη δέσμευση για την ενίσχυση του θαλάσσιου τομέα.

Οι ανακοινωθείσες επενδύσεις αφορούν άμεσα την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας με το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται η διάθεση περίπου 670 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, με στόχο τη βελτίωση και τη διατήρηση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων στις άγονες γραμμές, ένα ζήτημα κρίσιμο για τη νησιωτική Ελλάδα.

Η δυναμική της ναυτιλίας και των ναυπηγείων

Κατά την ομιλία του, ο υπουργός ανέδειξε τη δυναμική που αναπτύσσεται στα ελληνικά ναυπηγεία, τονίζοντας τις προοπτικές της ναυτιλίας για τη νέα γενιά. Επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας των μεσογειακών χωρών, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι κοινές αναπτυξιακές δυνατότητές τους στον θαλάσσιο χώρο.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην ιστορική σχέση της Ελλάδας με τη θάλασσα, λέγοντας ότι «η ιστορία μας και το πεπρωμένο μας είναι το γαλάζιο της θάλασσας». Υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης σε αυτό, καθώς στο παρελθόν, μέσω του εμπορίου και της αλληλεπίδρασης με άλλους λαούς, διαμορφώθηκε μέρος του ελληνικού πολιτισμού, αναπτύχθηκαν πόλεις και λιμάνια, και βελτιώθηκε το βιοτικό επίπεδο πολλών ελληνικών οικογενειών.

Επαγγελματικές προοπτικές για τη νέα γενιά

Ο υπουργός έκανε μια αναδρομή στα νεότερα χρόνια, όπου η ελληνική κοινωνία στράφηκε προς τα επαγγέλματα του Δημοσίου, καθώς η δημόσια διοίκηση διαμορφωνόταν και είχε αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό. Ωστόσο, όπως επισήμανε, πλέον οι επαγγελματικές προοπτικές για τη νέα γενιά βρίσκονται και πάλι στη θάλασσα.

«Το μέλλον για τα παιδιά μας είναι ξανά στη θάλασσα», τόνισε, προσθέτοντας ότι τα ναυπηγεία, η ενέργεια, η ναυτιλία και τα επαγγέλματα που συνδέονται με αυτήν προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Αυτές οι ευκαιρίες περιλαμβάνουν πολύ καλούς μισθούς, επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση, καθώς και ένα σπουδαίο μέλλον για τους Έλληνες.

Το ευρύ οικοσύστημα της γαλάζιας οικονομίας

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη ναυτιλία, τονίζοντας ότι δεν περιορίζονται μόνο στα επαγγέλματα των καπετάνιων και των μηχανικών. Περιέγραψε ένα «μεγάλο οικοσύστημα» που εκτείνεται από τις πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου, γνωστές ως FSRU, μέχρι τους εμπορικούς δρόμους.

Επεσήμανε ότι το 80% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω θαλάσσης, γεγονός που αναδεικνύει τη μεγάλη δύναμη που έχει η Ελλάδα στα χέρια της, μέσω των λιμανιών της, των μαρινών υψηλών προδιαγραφών, των σκαφών αναψυχής και του τουρισμού. Η γαλάζια οικονομία, όπως ανέφερε, προσφέρει μοναδικές δυνατότητες ανάπτυξης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Πειραιά, όπου σήμερα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 1.800 εταιρείες, μικρές και μεγάλες, συμπεριλαμβανομένων ναυτιλιακών, που συνδέονται με τον κλάδο.

Η σημασία των νησιών και η συνεργασία στη Μεσόγειο

Ο υπουργός τόνισε το μοναδικό προνόμιο της Ελλάδας να διαθέτει πάρα πολλά νησιά, στα οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό ο τουρισμός της χώρας. Η σύνδεση από την ηπειρωτική χώρα προς τα νησιά και πίσω αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα αυτής της τουριστικής ανάπτυξης.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου. Εξέπρασε την πεποίθησή του ότι, μέσω της συνεργασίας, θα προκύψουν «τεράστιες δυνατότητες» για την περιοχή, αν και σημείωσε ότι «δυστυχώς, μερικές φορές βρισκόμαστε» – η πρόταση μένει ανολοκλήρωτη στις πηγές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos