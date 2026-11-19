Η Νίνα Κασιμάτη προχώρησε σε μια δήλωση που χαρακτήρισε ως «mea culpa», εκφράζοντας τη συγγνώμη της για μια ανάρτηση που είχε κάνει το 2013 στην πλατφόρμα Χ. Η συγκεκριμένη ανάρτηση «φωτογράφιζε» τον Γιώργο Παπανδρέου και είχε δημοσιευθεί λίγο μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στον μαραθώνιο της Βοστώνης. Η βουλευτής αναγνώρισε το λάθος της, δηλώνοντας ότι το συγκεκριμένο tweet αποτελεί «βάρος μέσα στην ψυχή της».

Η δήλωση της Νίνας Κασιμάτη και η αναγνώριση του λάθους

Η κ. Κασιμάτη, μιλώντας στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ, χρησιμοποίησε τη φράση «έχω αναγνωρίσει τα λάθη μου» για να περιγράψει την κίνησή της αυτή. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «για ό,τι έχω πει εγώ λάθος, το έχω αναγνωρίσει», τονίζοντας την ειλικρίνεια της μεταμέλειάς της.

Περιέγραψε την ανάρτηση ως «λάθος, ξεκάθαρα» και πρόσθεσε πως «το έχω και βάρος μέσα στην ψυχή μου», αναδεικνύοντας το προσωπικό της αίσθημα ευθύνης. Η ίδια ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για τα γραφόμενά της, δηλώνοντας: «Για τον εαυτό μου, γι’ αυτό που γράφτηκε, είναι λάθος και αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη».

Το επίμαχο tweet του 2013

Η επίμαχη ανάρτηση, η οποία είχε γίνει το 2013 στο Χ, είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς, σύμφωνα με την κ. Κασιμάτη, «φωτογράφιζε» τον τότε πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου. Το tweet είχε δημοσιευθεί σε μια περίοδο που η επικαιρότητα είχε συγκλονιστεί από την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση που έπληξε τον μαραθώνιο της Βοστώνης.

Το ακριβές κείμενο της ανάρτησης ήταν: «Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον Μαραθώνα της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν». Αυτή η φράση, που είχε γραφτεί σε ένα ευαίσθητο πλαίσιο, αποτέλεσε το αντικείμενο της πρόσφατης συγγνώμης της βουλευτή.

Οι διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της ανάρτησης

Η Νίνα Κασιμάτη προσπάθησε να διευκρινίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχε γίνει η τότε ανάρτηση, τονίζοντας ότι «εκείνο το tweet δεν απευθυνόταν σε εκείνον». Εξήγησε ότι η πρόθεσή της δεν ήταν να στοχεύσει προσωπικά τον Γιώργο Παπανδρέου με το συγκεκριμένο μήνυμα.

Ανέφερε ότι η ανάρτηση ήταν αποτέλεσμα μιας «σκληρής αντιπαράθεσης με τρίτο πρόσωπο». Πρόσθεσε πως υπήρχε ένα κλίμα όπου «δεχόμασταν επιθέσεις και αντεπιτιθέμεθα και πάει λέγοντας», υποδηλώνοντας ότι το tweet ήταν μέρος μιας ευρύτερης ανταλλαγής απόψεων και αντιπαραθέσεων εκείνης της περιόδου.

Η προσωπική σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου, η κ. Κασιμάτη ξεκαθάρισε ότι «σε προσωπικό επίπεδο δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση». Με αυτή τη δήλωση, θέλησε να διαχωρίσει την προσωπική της σχέση από την πολιτική αντιπαράθεση που μπορεί να υπήρχε την εποχή της ανάρτησης.

Η βουλευτής υπογράμμισε ότι η συγγνώμη της αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο του tweet και την ευθύνη που αναλαμβάνει για αυτό. Η δήλωσή της αυτή έρχεται να κλείσει έναν κύκλο που είχε ανοίξει με την επίμαχη ανάρτηση του 2013, με την ίδια να εκφράζει τη μεταμέλειά της δημόσια.

Με πληροφορίες από: Topontiki