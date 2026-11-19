Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, προέβη σε δηλώσεις που πλέκουν το εγκώμιο του Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τον «παλικάρι». Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του κ. Καιρίδη έρχονται σε συνέχεια μιας προηγούμενης περιόδου, κατά την οποία είχε εκφράσει έντονη διαφωνία με τον κ. Γεωργιάδη.

Η αλλαγή στάσης του κ. Καιρίδη αφορά τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη σχετικά με τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ένα θέμα για το οποίο ο κ. Καιρίδης είχε αρχικά «αδειάσει» τον συνάδελφό του. Οι νέες αυτές δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Δημήτρη Καιρίδη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM.

Ο χαρακτηρισμός «παλικάρι» και η ομαδικότητα

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ο Άδωνις είναι παλληκάρι». Με αυτή τη φράση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε την ανδρεία και την αποφασιστικότητα του κ. Γεωργιάδη. Τόνισε ότι ο κ. Γεωργιάδης «έχει βγει στα δύσκολα», δείχνοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές καταστάσεις και να αντιμετωπίζει προκλήσεις με σθένος.

Πέρα από την προσωπική του στάση, ο κ. Καιρίδης επεσήμανε και την «ομαδικότητα στην αντίληψή του για την πολιτική». Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής, καθώς «έχει υπερασπιστεί τους συναδέλφους». Η ομαδική αυτή νοοτροπία χαρακτηρίστηκε ως «πάρα πολύ χρήσιμη» για την πολιτική δράση, ενώ παράλληλα θεωρείται «πάρα πολύ ευπρόσδεκτη και ελκυστική» στον πολιτικό χώρο.

Η προηγούμενη κριτική για το Πολυτεχνείο

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Καιρίδη έρχονται σε αντίθεση με την προηγούμενη στάση του απέναντι στον Άδωνι Γεωργιάδη. Είχε προηγηθεί μία περίοδος κατά την οποία ο κ. Καιρίδης είχε «αδειάσει κανονικά» τον κ. Γεωργιάδη, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία του με όσα είχε πει ο τελευταίος.

Η διαφωνία αυτή αφορούσε συγκεκριμένα τις τοποθετήσεις του κ. Γεωργιάδη για τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Το θέμα είχε προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις, με τον κ. Καιρίδη να παίρνει σαφή θέση απέναντι στις δηλώσεις του συναδέλφου του, πριν την τωρινή αλλαγή πλεύσης και τον δημόσιο έπαινο.

Οι εξηγήσεις του κ. Γεωργιάδη και η ωριμότητα

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Καιρίδη, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει ήδη δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις σχετικά με το επίμαχο ζήτημα των νεκρών του Πολυτεχνείου. Οι εξηγήσεις αυτές βασίστηκαν στο πόρισμα Τσεβά και αναφέρθηκαν στους νεκρούς που περιλαμβάνονται σε αυτό το πόρισμα, προσφέροντας διευκρινίσεις για τις αρχικές του τοποθετήσεις.

Ο κ. Καιρίδης υπογράμμισε επίσης την ωριμότητα του κ. Γεωργιάδη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι κανένα μικρό παιδί ο Άδωνις ο οποίος χρειάζεται την δικιά μας Proderm, έχει την άποψή του». Με αυτή τη φράση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ τόνισε ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας πολιτικός με διαμορφωμένη άποψη και ανεξάρτητη σκέψη, ο οποίος δεν χρειάζεται καθοδήγηση ή προστασία.

Το θέμα θεωρείται λήξαν

Κατόπιν των εξηγήσεων που δόθηκαν από τον Άδωνι Γεωργιάδη και της νέας στάσης του Δημήτρη Καιρίδη, ο τελευταίος εκτίμησε ότι «το θέμα πάει παρακάτω». Αυτή η δήλωση σηματοδοτεί την πρόθεση να κλείσει η συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, θεωρώντας ότι έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις και διευκρινίσεις.

Ο κ. Καιρίδης εξέφρασε επίσης την άποψη ότι δεν έχει «πολύ νόημα» η προσπάθεια κάποιων να δημιουργούν «παραπολιτική συζήτηση» γύρω από το θέμα. Με αυτό τον τρόπο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ απορρίπτει περαιτέρω εντάσεις ή προσπάθειες εκμετάλλευσης του ζητήματος για άλλους πολιτικούς σκοπούς, επιδιώκοντας να επικεντρωθεί η προσοχή σε άλλα θέματα της πολιτικής ατζέντας.

Με πληροφορίες από: Topontiki