Περιορισμούς στη δόμηση σε ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά, όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι περιορισμοί αυτοί θα εφαρμοστούν μέσω του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, με τον πρωθυπουργό να εκφράζει την πεποίθηση ότι δεν θα χτιστούν νέα κτίρια στα δύο νησιά για τα επόμενα 20 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε τις δηλώσεις αυτές στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2026» της «Καθημερινής», όπου συζήτησε τις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού.

Προστασία των υφιστάμενων υποδομών και ορίων

Στη συζήτησή του με την Divia Thani, διευθύντρια σύνταξης του Condé Nast Traveller, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε να περιγράψει το μέλλον της Σαντορίνης και της Μυκόνου σε ορίζοντα εικοσαετίας. Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως θα ανεγερθούν νέα κτίρια στα δύο νησιά κατά τα επόμενα 20 χρόνια. Υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευθούν οι υπάρχουσες υποδομές, καθώς, όπως τόνισε, οι δημοφιλείς προορισμοί έχουν συγκεκριμένα όρια.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συγκέντρωση μεγάλου μέρους των αφίξεων κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, γεγονός που επιβαρύνει τις υποδομές των νησιών. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, στοχεύει στην προστασία αυτών που ήδη υπάρχουν, αναγνωρίζοντας τις πιέσεις που δέχονται οι τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές.

Στροφή σε ποιοτικότερο τουρισμό

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την επιθυμία η Ελλάδα να προσελκύει λιγότερους επισκέπτες, οι οποίοι όμως θα ξοδεύουν περισσότερα χρήματα για τη «μοναδική εμπειρία» που προσφέρουν οι ελληνικοί προορισμοί. Για τη Σαντορίνη, συγκεκριμένα, ανέφερε ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση της ροής των επισκεπτών που φτάνουν στο νησί με κρουαζιερόπλοια. Αυτά τα μέτρα αποσκοπούν στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και στην αποφυγή υπερκορεσμού.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ανέγερση ενός ακόμη ξενοδοχείου στη Σαντορίνη θα μπορούσε να γίνει εις βάρος των τοπικών αμπελώνων. Από αυτούς τους αμπελώνες παράγεται ένα κρασί για το οποίο η Σαντορίνη είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της αγροτικής παραγωγής και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Ενθάρρυνση επενδύσεων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουρισμού, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να ενθαρρύνει επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας σε περιοχές που διαθέτουν λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές. Ως παραδείγματα τέτοιων περιοχών, αναφέρθηκαν η Χίος, η Λέσβος και η Λήμνος, για τις οποίες σημειώθηκε ότι διαθέτουν αεροδρόμια.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στο πιλοτικό πρόγραμμα με την Τουρκία, το οποίο έχει συμβάλει στην προσέλκυση πολλών επισκεπτών από τη γειτονική χώρα στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Επιπλέον, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στην ενδοχώρα, ενώ η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις επιλογές των ταξιδιωτών, οδηγώντας σε αυξημένο ενδιαφέρον για ορεινούς προορισμούς.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θαλάσσια πάρκα

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού πολυτελείας, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι τα σκάφη αναψυχής, τόσο τα μικρά όσο και τα μεγάλα, θα καταβάλλουν αντίτιμο για την είσοδό τους στο θαλάσσιο πάρκο που βρίσκεται υπό δημιουργία στις νότιες Κυκλάδες. Τα έσοδα που θα προκύπτουν από αυτή τη χρέωση θα πρέπει, όπως σημείωσε, να επανεπενδύονται άμεσα στην προστασία και τη διατήρηση του οικοσυστήματος της περιοχής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ του Δημοσίου και των ιδιωτών επενδυτών για την αποτελεσματική προστασία των οικοσυστημάτων. Επισήμανε ότι η εγκατάσταση μιας μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας σε ένα πολύ μικρό νησί μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη καταστροφή στο περιβάλλον του. Τέλος, ανέφερε ότι οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον εμπειρίες που τους φέρνουν σε άμεση επαφή με τη φύση και τις τοπικές κοινότητες.

Κάλυψη αναγκών σε προσωπικό και εκπαίδευση

Αναφορικά με τις ελλείψεις προσωπικού που παρατηρούνται στον τουριστικό κλάδο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τη σύναψη διμερών συμφωνιών. Στόχος αυτών των συμφωνιών είναι η μετακίνηση τόσο εξειδικευμένων όσο και ανειδίκευτων εργαζομένων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του τουρισμού.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η συνεργασία επικεντρώνεται στη βελτίωση της εκπαίδευσης στα τουριστικά επαγγέλματα, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos