Μετά την πρόσφατη έγκριση της Εξεταστικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα διερευνήσει ζητήματα που αφορούν τα κόκκινα δάνεια, τον «Ηρακλή», τα funds και τους servicers, ο τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, Δημήτρης Λυρίτσης, εξέφρασε την άποψη ότι η κοινοβουλευτική αυτή διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε ουσιαστική διερεύνηση και πλήρη διαφάνεια. Ο κ. Λυρίτσης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν και «πέντε αλήθειες που δεν χρειάζονται καμία εξεταστική» για την προστασία της πρώτης κατοικίας, τις τιτλοποιήσεις δανείων, τις κρατικές εγγυήσεις, την προστασία των δανειοληπτών και τους πλειστηριασμούς.

Η ανάγκη για διερεύνηση και διαφάνεια

Ο κ. Λυρίτσης τόνισε ότι η υπερψήφιση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια και τα funds οφείλει να οδηγήσει σε ουσιαστική διερεύνηση και πλήρη διαφάνεια. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που χρήζουν απαντήσεων. Αυτά περιλαμβάνουν τα επιχειρηματικά σχέδια των τιτλοποιήσεων, τις εισπράξεις που προκύπτουν, τις κρατικές εγγυήσεις που δόθηκαν, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας της εποπτείας.

Παράλληλα, ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ πρόσθεσε ότι υπάρχουν και «αλήθειες που δεν χρειάζονται καμία Εξεταστική, γιατί τις ξέρει όλη η Ελλάδα». Αυτές οι αλήθειες, όπως ανέφερε, είναι ήδη γραμμένες σε νόμους και αποτυπωμένες σε αριθμούς. Ο κ. Λυρίτσης σημείωσε ότι η ΝΔ, η οποία δήλωσε «παρών» και έδειξε τον Αλέξη Τσίπρα, τις γνωρίζει καλύτερα από όλους, καθώς «τις περισσότερες τις υπέγραψε η ίδια».

Η προστασία της πρώτης κατοικίας

Ένα από τα βασικά σημεία που ανέδειξε ο Δημήτρης Λυρίτσης αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, η πρώτη κατοικία προστατευόταν με νόμο. Συγκεκριμένα, η προστασία αυτή προβλεπόταν από τον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/10) και τον νόμο 4605/2019.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Λυρίτση, η προστασία αυτή καταργήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κατάργηση έγινε μέσω του πτωχευτικού νόμου του 2020, ο οποίος φέρει τον αριθμό 4738/2020. Αυτή η αλλαγή στη νομοθεσία, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί ένα ξεκάθαρο γεγονός.

Οι τιτλοποιήσεις δανείων και το ιστορικό τους

Σχετικά με τις τιτλοποιήσεις δανείων, ο κ. Λυρίτσης ανέφερε ότι αυτές δεν αποτελούν ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε το 2015. Αντιθέτως, οι τιτλοποιήσεις μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού προβλέπονται ήδη από τον νόμο 3156/2003.

Ο νόμος αυτός, όπως επισήμανε, ψηφίστηκε σε μια περίοδο που ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν καν βουλευτής. Ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ πρόσθεσε ότι αν στη ΝΔ επιμένουν να παρουσιάζουν τις αγοραπωλησίες δανείων ως «εφεύρεση» του κ. Τσίπρα, μπορούν να ρωτήσουν τον πρώην βουλευτή τους, Ανδρέα Πάτση. Ο κ. Πάτσης, όπως αναφέρθηκε, διαθέτει προσωπική επιχειρηματική εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, καθώς τοποθετούσε τη δραστηριότητά του στην αγορά δανείων ήδη από το 2010.

Ο «Ηρακλής» και οι κρατικές εγγυήσεις

Ένα ακόμη σημείο που αναδείχθηκε από τον Δημήτρη Λυρίτση αφορά το πρόγραμμα «Ηρακλής». Ο νόμος 4649/2019, γνωστός ως «Ηρακλής», ψηφίστηκε το 2019 από τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας καταψήφισε το συγκεκριμένο νομοθέτημα.

Μέσω του «Ηρακλή», το Δημόσιο, δηλαδή όλοι οι φορολογούμενοι, εγγυήθηκε τις τιτλοποιήσεις των δανείων υπέρ των Funds. Συγκεκριμένα, δόθηκαν κρατικές εγγυήσεις ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα Funds, χωρίς ωστόσο να προβλεφθεί καμία αντίστοιχη εγγύηση για τον δανειολήπτη. Ο κ. Λυρίτσης ανέφερε ότι για την εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών επιστρατεύτηκε η ισχύς του κράτους, ενώ ταυτόχρονα καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki