Εντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες από τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος πραγματοποίησε την τέταρτη δημόσια παρέμβασή του. Τα μηνύματα του κ. Βενιζέλου, που αφορούν κυρίως τις κυβερνητικές συνεργασίες και τις μετεκλογικές εξελίξεις, απευθύνονται σε όλες τις πολιτικές πλευρές. Αποδέκτες των τοποθετήσεών του είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η πρόσφατη παρέμβαση και οι αποδέκτες

Η πιο πρόσφατη από τις παρεμβάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου έλαβε χώρα στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής». Εκεί, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση για το ενδεχόμενο να χρειαστεί ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι μετά τις εκλογές.

Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε και τους δύο πολιτικούς ευφυείς, ωστόσο πρόσθεσε ότι στην ελληνική πολιτική σκηνή υπάρχει ένα πρόβλημα «φοβικής αντίληψης των πραγμάτων». Αυτή η τοποθέτηση αποτελεί ένα κεντρικό μήνυμα της τέταρτης δημόσιας παρέμβασής του μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς ο κ. Βενιζέλος υποδεικνύει, εμμέσως πλην σαφώς, προς όλες τις πλευρές πως όποιος ζητεί σήμερα την ψήφο των πολιτών οφείλει να υπολογίζει και το ενδεχόμενο η εντολή που θα λάβει να απαιτεί συνεννόηση με έναν σημερινό του αντίπαλο.

Η σειρά των προηγούμενων παρεμβάσεων

Πριν από την παρέμβαση στο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», είχαν προηγηθεί άλλες τρεις δημόσιες τοποθετήσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου. Η αρχή έγινε με ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο «Βήμα», το οποίο αποτέλεσε την πρώτη από τις πρόσφατες παρεμβάσεις του.

Στη συνέχεια, στις 9 Νοεμβρίου, ο κ. Βενιζέλος πραγματοποίησε ομιλία στην ΕΣΗΕΑ, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του Νίκου Χριστοδουλάκη. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου, παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά, η οποία μεταδόθηκε από το ΕΡΤnews.

Διαφορετικές αναγνώσεις των τοποθετήσεων

Η διαδρομή των παρεμβάσεων του Ευάγγελου Βενιζέλου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι τοποθετήσεις του ερμηνεύτηκαν ποικιλοτρόπως. Όσοι αρχικά διάβασαν στο άρθρο του μια προσέγγιση με το Μέγαρο Μαξίμου, τον άκουσαν στην ομιλία του στην ΕΣΗΕΑ να ασκεί αυστηρή κριτική για τα διδάγματα της οικονομικής κρίσης που, όπως ανέφερε, έμειναν αναξιοποίητα.

Αργότερα, στη συνέντευξή του στον Γιώργο Κουβαρά, ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε ότι θα μιλάει με τον πρωθυπουργό της χώρας για θέματα που θεωρεί σημαντικά, ενώ παράλληλα εξήρε την εμφάνιση του κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Τέλος, όσοι περίμεναν από τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ μια υπόδειξη προς τον διάδοχό του, τον άκουσαν στη «Ναυτεμπορική» να εξηγεί πόσο ευκολότερα μπορεί να μιλάει κανείς όταν δεν ζητεί ο ίδιος την ψήφο του λαού.

Το μήνυμα υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας

Σε πρώτη ανάγνωση, η νέα παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου εκλαμβάνεται ως ένα μήνυμα που τάσσεται υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας. Η κριτική του στην προσήλωση στη λογική της μονοκομματικής διακυβέρνησης αφορά όλες τις πολιτικές δυνάμεις.

Επομένως, η παρατήρηση αυτή αφορά εξίσου τη Νέα Δημοκρατία, η οποία διεκδικεί την αυτοδυναμία στις εκλογές, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που ζητούν πολιτική αλλαγή. Εάν η κάλπη δεν δώσει αυτοδυναμία σε κανένα κόμμα, το ερώτημα με ποιους και με ποιο πρόγραμμα μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα θα αφορά και τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος.

Το οξύτερο δίλημμα για ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ

Για το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, το δίλημμα που προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κ. Βενιζέλου είναι οξύτερο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας διεκδικούν από τους ψηφοφόρους την πρωτοβουλία για την επόμενη μέρα των εκλογών.

Κάθε άνοιγμα του ενός προς τον άλλον μπορεί προεκλογικά να εκληφθεί ως παραδοχή ότι ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Ωστόσο, εάν αποκλείσουν κάθε συνεννόηση, τίθεται το ερώτημα τι θα πουν στους ίδιους ψηφοφόρους εάν το εκλογικό αποτέλεσμα επιτρέπει κυβερνητική αλλαγή μόνο μέσα από συνεργασία. Αυτό αποτελεί και το πολιτικό περιεχόμενο της αναφοράς του Ευάγγελου Βενιζέλου στον φόβο, αφήνοντας ανοιχτή τη σύνθεση μιας μελλοντικής πλειοψηφίας και την ευθύνη της απάντησης στους δύο αρχηγούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki