Σε μέγιστη εγρήγορση και κινητοποίηση βρίσκεται η ΕΛ.Α.Σ., καθώς ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή «ιδρυτικού» συνεδρίου, λίγο πριν η χώρα εισέλθει στην τελική ευθεία των εκλογών. Τα καθήκοντα για τους επόμενους τρεις μήνες είναι διπλής φύσης, καθώς συνδυάζουν τις προσυνεδριακές με τις προεκλογικές δραστηριότητες. Το συνέδριο θα κορυφωθεί με την εκλογή αρχηγού και οργάνων στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ προβλέπεται και η ψήφιση προγράμματος και καταστατικού. Παράλληλα, στις 28 Νοεμβρίου αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Η στροφή προς το «ιδρυτικό» συνέδριο και οι δημοσκοπικές πιέσεις

Η απόφαση για τη μετατροπή του συνεδρίου σε «ιδρυτικό» φαίνεται να συνδέεται άμεσα με τη δημοσκοπική εικόνα της ΕΛ.Α.Σ. Η «βελόνα» στις δημοσκοπήσεις παραμένει σταθερά κολλημένη γύρω στο 15% – 16% στην εκτίμηση ψήφου, ποσοστό που κινείται χαμηλότερα στην πρόθεση ψήφου. Ειδικότερα, η εταιρεία Pulse κατέγραψε τη Δευτέρα ποσοστό 13,5% για την ΕΛ.Α.Σ., με υποχώρηση μίας μονάδας.

Οι περισσότερες έρευνες καταγράφουν μια οριακή πτωτική τάση για το κόμμα, χωρίς να σημειώνεται άνοδος ή ανοδική δυναμική. Αυτή η συνθήκη, η οποία προβληματίζει την ΕΛ.Α.Σ. τους τελευταίους μήνες, εκτιμάται ότι αποτέλεσε τον βασικό λόγο για την αλλαγή του αρχικού σχεδιασμού του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είχε ανακοινώσει πολύ πρόσφατα τη διεξαγωγή ενός προγραμματικού συνεδρίου.

Το περιεχόμενο και ο χρονικός ορίζοντας του συνεδρίου

Το «ιδρυτικό» συνέδριο, όπως ανακοινώθηκε, θα περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο διαδικασιών. Αυτές αφορούν την εκλογή προέδρου και οργάνων του κόμματος, την ψήφιση των θέσεων και του κυβερνητικού προγράμματος, καθώς και την ψήφιση του καταστατικού. Η διαδικασία εκλογής αρχηγού και οργάνων έχει τοποθετηθεί χρονικά στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η διεξαγωγή του συνεδρίου σε αυτή τη μορφή, λίγο πριν από τις εκλογές, επιχειρεί να καταστήσει κεντρική την παρουσία της ΕΛ.Α.Σ. μέσω ενός σημαντικού πολιτικού και επικοινωνιακού γεγονότος. Μέσα από αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα για «πανστρατιά» με στόχο την πολιτική αλλαγή.

Οι στόχοι της οργανωτικής ανασυγκρότησης και η κινητοποίηση στη βάση

Βασικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να προσδώσει τη μεγαλύτερη δυνατή ώθηση στο κόμμα, ώστε να επιταχυνθεί η οργανωτική συγκρότηση σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία οργανώσεων παντού, καθώς και την εδραίωση μελών, στελεχών και συντονιστών ως εκπροσώπων της ΕΛ.Α.Σ. στις τοπικές κοινωνίες.

Η στρατηγική προβλέπει την αυτοπρόσωπη παρουσία των στελεχών σε κάθε γωνιά της χώρας, ακόμη και με επαφές «πόρτα – πόρτα», σε καφενεία και χώρους εργασίας, καθώς και τη σύναψη επαφών με τοπικούς φορείς. Η ΕΛ.Α.Σ. εκτιμά ότι αυτή η εκτεταμένη κινητοποίηση στη βάση θα οδηγήσει σε χιλιάδες νέες εγγραφές μελών πανελλαδικά και θα ενισχύσει την επιρροή του κόμματος στην κοινωνία. Παράλληλα, υπάρχει η ελπίδα ότι αυτή η ενεργοποίηση θα μεταφραστεί σε καλύτερα δημοσκοπικά ποσοστά όταν πλησιάζει η ώρα του συνεδρίου.

Η στρατηγική ενόψει εκλογών και η «τονωτική» ένεση

Αρχικά, ο Αλέξης Τσίπρας είχε εκπέμψει σήμα από το περιθώριο της ΔΕΘ ότι δεν προβλεπόταν συνέδριο πριν από τις εκλογές, καθώς θεωρούσε ότι αυτές θα μπορούσαν να προκηρυχθούν οποτεδήποτε. Με βάση αυτή την εκτίμηση, είχε προσανατολιστεί στη λύση ενός προγραμματικού συνεδρίου. Ωστόσο, η πεποίθηση ότι ο Μητσοτάκης δεν θα προχωρήσει σε εκλογές πριν από τον Μάιο εδραιώθηκε.

Αυτή η νέα εκτίμηση δημιούργησε την απαραίτητη άνεση για τη διεξαγωγή ενός «ιδρυτικού» συνεδρίου. Το συνέδριο αυτό αναμένεται να λειτουργήσει ως μία «τονωτική» ένεση για τη συνολική παρουσία της ΕΛ.Α.Σ. και να ενισχύσει το κόμμα σε μια περίοδο που οι προεκλογικές διεργασίες εντείνονται, με τις πρώτες ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια να έχουν οριστεί για τις 28 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki