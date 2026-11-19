Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την αντιπαράθεση που έχει προκύψει με την αξιωματική αντιπολίτευση, αναφορικά με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και το επίσημο πόρισμα. Ο κ. Γεωργιάδης θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, ειδικά μετά από προηγούμενες δηλώσεις του που είχαν προκαλέσει συζητήσεις.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, όπου κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες που του είχαν απευθυνθεί.

Η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» του ΣΚΑΪ, όπου θέλησε να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τις προηγούμενες δηλώσεις του για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Η εμφάνισή του αυτή ήρθε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης με την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είχε επικεντρωθεί στα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην κριτική που δέχθηκε, δηλώνοντας ότι δεν έχει ιδέα από πού ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση. Εξήγησε ότι η απάντησή του στην κ. Καλογεροπούλου ήταν πως τον καλύπτει πλήρως το Πόρισμα Τσεβά, το οποίο χαρακτήρισε ως το επίσημο πόρισμα του ελληνικού κράτους.

Το επίσημο πόρισμα και οι νεκροί του Πολυτεχνείου

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, το Πόρισμα Τσεβά είναι το έγγραφο βάσει του οποίου έγιναν οι καταδίκες για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Το πόρισμα αυτό, όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, συμπεριλαμβάνει 34 νεκρούς και 1.108 τραυματίες κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Πολυτεχνείου.

Η αναφορά στο Πόρισμα Τσεβά έγινε για να ξεκαθαρίσει τη θέση του, καθώς οι προηγούμενες δηλώσεις του είχαν προκαλέσει αντιδράσεις και κατηγορίες από την πλευρά της αντιπολίτευσης, οι οποίες αφορούσαν την ιστορική ερμηνεία των γεγονότων.

Οι κατηγορίες του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, είχε εκτοξεύσει κατηγορίες κατά του Άδωνι Γεωργιάδη, συνδέοντάς τον με επικίνδυνες θεωρίες. Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης είχε δηλώσει ότι «κάποιοι ψαρεύουν στα θολά νερά της Ακροδεξιάς, νομιμοποιώντας επικίνδυνες θεωρίες».

Ο κ. Ανδρουλάκης είχε συνδέσει τον κ. Γεωργιάδη με στελέχη που ήταν στο κόμμα του κ. Καρατζαφέρη, τα οποία, όπως ανέφερε, «έχουν υπάρξει αρνητές του Ολοκαυτώματος και αρνητές του Πολυτεχνείου». Είχε επίσης προσθέσει ότι «δεν είναι τυχαία αυτά που κάνει ο κ. Γεωργιάδης με την ανοχή Μητσοτάκη», αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Η απάντηση στις παλαιότερες κριτικές

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο δημοσιογράφος Γιάννης Πιτταράς επεσήμανε στον υπουργό Υγείας ότι η κριτική που του ασκείται αφορά λεγόμενα παλαιότερων χρόνων. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε σε αυτό, αναφέροντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να με κατηγορεί εμένα για παλιότερα, από τη στιγμή που πήρε την Κασιμάτη που τους έλεγε προδότες».

Με αυτή τη δήλωση, ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να αντικρούσει τις κατηγορίες, υπογραμμίζοντας την αντίφαση, κατά την άποψή του, στην κριτική που του ασκείται από το ΠΑΣΟΚ, βασιζόμενος σε παλαιότερες πολιτικές επιλογές του συγκεκριμένου κόμματος.

Το Πολυτεχνείο και η Δημοκρατία

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του με μια σαφή δήλωση σχετικά με τη φύση των γεγονότων του Πολυτεχνείου και την αντίσταση στη δικτατορία. «Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει στην Αριστερά, πήγαν και Δεξιοί», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι η αντίσταση στη χούντα δεν ήταν αποκλειστικότητα ενός πολιτικού χώρου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «τη Χούντα την πολέμησαν και Δεξιοί». Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, έφερε ως παράδειγμα τον πατέρα του, ο οποίος, αν και βασιλόφρων, «μπήκε φυλακή επί χούντας». Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε κατηγορηματικά: «Δεν είχα ποτέ σχέση με τη χούντα, δεν μου αρέσει. Θέλω τη Δημοκρατία!»

Με πληροφορίες από: Gazzetta