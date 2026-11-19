Η επανένταξη της Νίνας Κασιμάτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η οποία επικυρώθηκε στην αρχή της εβδομάδας, έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος. Η «μεγάλη επιστροφή» της Κασιμάτη, που είχε προαναγγελθεί πολλές φορές μέσα από διάφορα ρεπορτάζ και μετά από πλήθος ραντεβού και συνεννοήσεων, πραγματοποιήθηκε τελικά μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Χαριλάου Τρικούπη. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη επιστροφή πρώην στελέχους που προκαλεί εσωκομματική γκρίνια, παρά τις πολλές άλλες που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και τις «μεταγραφές» βουλευτών.

Η επιστροφή και οι εσωκομματικές εντάσεις

Η Νίνα Κασιμάτη, μετά από μία περίοδο αναμονής και εντατικών συζητήσεων, επέστρεψε επίσημα στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ. Η συνάντηση που επικύρωσε την επιστροφή της με τον Νίκο Ανδρουλάκη έλαβε χώρα στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, στη Χαριλάου Τρικούπη, γεγονός που διαφοροποιείται από την πρακτική άλλων βουλευτών που προστέθηκαν πρόσφατα στην «πράσινη» Κοινοβουλευτική Ομάδα, των οποίων οι συναντήσεις έγιναν στη Βουλή.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει υποδεχθεί αρκετά πρώην στελέχη που είχαν αναζητήσει πολιτική στέγη αλλού κατά τα χρόνια της κρίσης, καθώς και βουλευτές που εξελέγησαν με διαφορετική σημαία κόμματος το 2023, η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη είναι η πρώτη που προκαλεί τόσο έντονες αντιδράσεις εντός του κόμματος. Η ίδια, κατά την υποδοχή της από τον σημερινό πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι επιστρέφει «στο σπίτι της».

Απαιτήσεις για ανακλήσεις δηλώσεων και αυτοκριτική

Σημαντικός αριθμός στελεχών του ΠΑΣΟΚ ζητά επιτακτικά από τη Νίνα Κασιμάτη να ανακαλέσει σειρά προηγούμενων δηλώσεών της. Η πιο επίμαχη από αυτές αφορά τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, όπου η βουλευτής είχε εκφράσει περίπου τη λύπη της που ο ίδιος δεν ήταν μεταξύ των θυμάτων στο μακελειό που συνέβη στον μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013. Αυτή η δήλωση αποτελεί το κύριο σημείο τριβής.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση, μετά από πλήθος αντιδράσεων που είχε προκαλέσει τότε, είχε αποσυρθεί από την ίδια. Σήμερα, δεν είναι λίγοι εκείνοι στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που θα ήθελαν μία δημόσια αυτοκριτική και, πιθανώς, μία συγγνώμη εκ μέρους της βουλευτή για τις προηγούμενες τοποθετήσεις της, προκειμένου να αποδεχτούν πλήρως την επιστροφή της.

Η στάση των στελεχών και οι προεκλογικές ισορροπίες

Προ μηνών, πριν ακόμα η περιβόητη επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη γίνει πράξη, ο ευρωβουλευτής του κόμματος και αδερφός του πρώην πρωθυπουργού, Νίκος Παπανδρέου, είχε εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του από εκείνες τις δηλώσεις. Επιπλέον, άλλα στελέχη που βρίσκονται στο περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου φέρονται τουλάχιστον αμήχανα μπροστά στην επανένταξη της βουλευτή.

Παρόλα αυτά, προς ώρας, οι περισσότεροι στο εσωτερικό του κόμματος επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους. Αυτή η στάση αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι το κόμμα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, κάτι που καθιστά τα περιθώρια για εκτεταμένη εσωκομματική γκρίνια μηδενικά, καθώς η ενότητα θεωρείται προτεραιότητα.

Η παρέμβαση του Γιώργου Σακελλίων και οι προειδοποιήσεις

Μετά την επίσημη υποδοχή της Νίνας Κασιμάτη, ο Γιώργος Σακελλίων, στέλεχος της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του κόμματος, αξίωσε δημόσια μία αυτοκριτική από τη βουλευτή. Την απαίτηση αυτή την εξέφρασε μέσω ανάρτησής του, τονίζοντας την ανάγκη για εσωτερική ανασκόπηση.

Παράλληλα, ο κ. Σακελλίων έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Εκτίμησε, μεταξύ άλλων, ότι εάν το κόμμα θέλει πραγματικά να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, οφείλει να απευθυνθεί και στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να περιορίζεται στην αναζήτηση δυνάμεων μόνο από τα «απομεινάρια του ΣΥΡΙΖΑ».

Με πληροφορίες από: Newsit