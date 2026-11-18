Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Αλέξης Τσίπρας, υπογράμμισε την διαχρονική επικαιρότητα του βασικού τριπτύχου των διεκδικήσεων της εξέγερσης του Πολυτεχνείου του 1973. Μέσω ανάρτησής του στα social media, και συγκεκριμένα στο Instagram, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει επίκαιρο και στη σύγχρονη εποχή. Η δήλωση αυτή συνοδεύτηκε από ένα βίντεο, στο οποίο στελέχη της ΕΛΑΣ και πλήθος νέων αναλύουν το σύγχρονο νόημα της ιστορικής εκείνης εξέγερσης.

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα για τη σημασία του Πολυτεχνείου

Στην ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις τρεις λέξεις που αποτέλεσαν τον πυρήνα των αιτημάτων του Πολυτεχνείου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «τρεις λέξεις ήταν αρκετές για να αλλάξουν την ιστορία της χώρας και να ξαναγυρίσει η δημοκρατία στον τόπο μας». Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ έδωσε έμφαση στη βαθιά σημασία αυτών των λέξεων, υπογραμμίζοντας ότι πίσω τους «κρύβεται πόνος, θυσίες, βασανιστήρια, αίμα».

Ο κ. Τσίπρας κατέληξε στην ανάρτησή του με σαφήνεια, τονίζοντας ότι το ιστορικό τρίπτυχο «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» διατηρεί ακέραια την αξία και την επικαιρότητά του και στις σημερινές συνθήκες. Η δήλωση αυτή αποτελεί μια ξεκάθαρη τοποθέτηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σχετικά με τη διαχρονική επίδραση και τη συνεχιζόμενη συνάφεια των διεκδικήσεων που αναδύθηκαν από την εξέγερση του Νοεμβρίου του 1973.

Οι φωνές των στελεχών της ΕΛΑΣ στο βίντεο

Το βίντεο που συνόδευσε την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις σημαντικών στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, οι οποίοι αναλύουν το σύγχρονο νόημα του Πολυτεχνείου. Μεταξύ αυτών που εμφανίζονται και μιλούν είναι ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος μοιράστηκε τις σκέψεις του για την επέτειο.

Επίσης, στο ίδιο βίντεο συμμετέχει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Καρπουχτσής, προσφέροντας τη δική του οπτική. Τέλος, η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ, Ιωάννα Λαλιώτου, συνέβαλε επίσης με τις δηλώσεις της, εστιάζοντας πιθανώς στην πτυχή της παιδείας του ιστορικού συνθήματος. Όλοι τους επιχειρούν να συνδέσουν τα αιτήματα του 1973 με τις προκλήσεις της παρούσας εποχής.

Η συμμετοχή της νέας γενιάς και τα πλάνα από την πορεία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο βίντεο στην παρουσία και τις απόψεις πολλών νέων και νέων, οι οποίοι συμμετείναν ενεργά στο μπλοκ της Συμπαράταξης κατά τη χθεσινή πορεία μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα πλάνα που ενσωματώνονται στο οπτικοακουστικό υλικό προέρχονται απευθείας από αυτήν την πορεία, αποτυπώνοντας τη ζωντανή παρουσία τους στους δρόμους.

Οι νέοι αυτοί, πλαισιώνοντας τα στελέχη της ΕΛΑΣ, εξέφρασαν τις δικές τους σκέψεις και προβληματισμούς σχετικά με το πώς το τρίπτυχο «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» μπορεί να ερμηνευτεί και να διεκδικηθεί από τη σύγχρονη γενιά. Η ενεργός συμμετοχή τους στην πορεία και οι δηλώσεις τους στο βίντεο αναδεικνύουν την προσπάθεια του κόμματος να γεφυρώσει τις ιστορικές διεκδικήσεις με τις τρέχουσες κοινωνικές ανάγκες και τις προσδοκίες των νεότερων πολιτών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki