Ο Κριστόφ Βαζέχα δεν φορούσε πάντα το 9 στον Παναθηναϊκό: Η ιστορία πίσω από τον αριθμό της φανέλας του

Η 17η Νοεμβρίου, μια ημερομηνία συνυφασμένη με το Πολυτεχνείο για το ευρύ κοινό, έχει μια επιπλέον σημασία για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Είναι η ημέρα γέννησης του Κριστόφ Βαζέχα, ενός εκ των κορυφαίων, αν όχι του κορυφαίου, επιθετικού στην ιστορία του συλλόγου. Ο Πολωνός άσος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του φορώντας τη φανέλα με το νούμερο 9 και το τριφύλλι στο στήθος, ωστόσο η πορεία του με αυτόν τον αριθμό δεν ξεκίνησε αμέσως.

Η άφιξη στην Ελλάδα και η αναζήτηση επιθετικού

Ο Κριστόφ Βαζέχα έφτασε στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 1989, σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός αναζητούσε επειγόντως έναν επιθετικό. Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω του τραυματισμού του Δημήτρη Σαραβάκου, ο οποίος είχε αφήσει ένα σημαντικό κενό στην επίθεση της ομάδας.

Η μεταγραφή του Βαζέχα πραγματοποιήθηκε με διαδικασίες fast track, καθώς ο τότε πρόεδρος του συλλόγου, Γιώργος Βαρδινογιάννης, επιθυμούσε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Η επίσημη πρόταση για την απόκτησή του συνοδεύτηκε από ένα τελεσίγραφο: ο 25χρονος επιθετικός έπρεπε να απαντήσει εντός 24 ωρών.

Πριν λάβει την τελική του απόφαση, ο Κριστόφ Βαζέχα ζήτησε τη συμβουλή δύο σημαντικών προσωπικοτήτων του πολωνικού ποδοσφαίρου, του Κάζιμιρ Γκόρσκι και του Γιάτσεκ Γκμοχ. Αφού έλαβε τις απόψεις τους, απάντησε θετικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού.

Οι πρώτες ημέρες στην Αθήνα

Ο Πολωνός επιθετικός έφτασε στην Αθήνα μόνος του και εγκαταστάθηκε σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή του Συντάγματος. Χωρίς καθυστέρηση, ξεκίνησε εντατικές προπονήσεις, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος που είχε δημιουργηθεί λόγω της διακοπής του πολωνικού πρωταθλήματος.

Λίγες μόλις ημέρες μετά την άφιξή του, στις 17 Δεκεμβρίου, ο Κριστόφ Βαζέχα πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο αγώνας ήταν εναντίον της ΑΕΚ και έληξε χωρίς τέρματα, με το σκορ να παραμένει στο 0-0.

Η επιλογή του αριθμού και η καθιέρωση

Σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι, αλλά και σε αρκετούς ακόμα αγώνες που ακολούθησαν, ο Κριστόφ Βαζέχα δεν φορούσε τον αριθμό 9, με τον οποίο αργότερα θα διέπρεπε και θα γινόταν συνώνυμο της επιτυχίας στον Παναθηναϊκό. Η αρχική του επιλογή για τον αριθμό της φανέλας του ήταν το 7.

Ωστόσο, σύντομα μετά την άφιξή του και τις πρώτες του εμφανίσεις, τον ενημέρωσαν για μια άγραφη παράδοση στον ελληνικό ποδόσφαιρο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά πως «εδώ ο επιθετικός έχει το 9». Αυτή η πληροφορία οδήγησε στην αλλαγή του αριθμού της φανέλας του.

Έτσι, ο Κριστόφ Βαζέχα φόρεσε το νούμερο 9, έναν αριθμό που έμελλε να τον συνοδεύσει στην πλέον λαμπρή περίοδο της καριέρας του. Με αυτόν τον αριθμό στην πλάτη, κατάφερε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Μια θρυλική πορεία με το «τριφύλλι»

Ο Κριστόφ Βαζέχα καθιερώθηκε ως ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Η πορεία του με το «τριφύλλι» ήταν εντυπωσιακή, γεμάτη γκολ και επιτυχίες που τον ανέδειξαν σε θρύλο του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στους «πράσινους», ο Πολωνός άσος σημείωσε συνολικά 319 γκολ σε 553 επίσημους αγώνες. Αυτή η επίδοση τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της ομάδας, επιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητά του.

Η 17η Νοεμβρίου, η ημέρα των γενεθλίων του, παραμένει μια ξεχωριστή ημερομηνία για τους φίλους του Παναθηναϊκού, καθώς τους υπενθυμίζει την προσφορά και την κληρονομιά ενός ποδοσφαιριστή που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την ιστορία του συλλόγου, φορώντας τελικά το εμβληματικό νούμερο 9.

Με πληροφορίες από: Athletiko