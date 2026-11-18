Συναγερμός έχει σημάνει στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία, καθώς τα μηνύματα που φτάνουν από τον αγροτικό κόσμο χαρακτηρίζονται ανησυχητικά. Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι τα τρακτέρ ενδέχεται να βγουν στους δρόμους κατά τη διάρκεια του εορταστικού Δεκεμβρίου, με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και το αυξημένο κόστος παραγωγής να αποτελούν βασικές αιτίες δυσαρέσκειας. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε «αγώνα δρόμου» για να ενισχύσει τα ποσοστά της στους αγρότες, ένα ευαίσθητο εκλογικό κοινό.

Οι αιτίες της αγροτικής δυσαρέσκειας

Η οργή των αγροτών εντείνεται εξαιτίας των καθυστερήσεων στις πληρωμές, οι οποίες προβληματίζουν έντονα τη Νέα Δημοκρατία. Η διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων αποτελεί ένα από τα κύρια ζητήματα που προκαλούν την αγανάκτηση. Επιπλέον, το αυξημένο κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Οι «πληγές» από την υπόθεση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού (ΟΠΕΚΕΠΕ) παραμένουν ανοιχτές. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου φέρεται να υπήρξε «φαγοπότι ολίγων σε βάρος των πολλών», έχει δημιουργήσει ένα βαρύ κλίμα δυσπιστίας και δυσαρέσκειας στον αγροτικό κόσμο, επηρεάζοντας τη σχέση τους με το κυβερνών κόμμα.

Διαβεβαιώσεις από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Παρά το βαρύ κλίμα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, διαβεβαίωσε μέσω του Mega News 104,6 ότι κανένας δικαιούχος αγροτικών ενισχύσεων δεν θα χάσει τα ποσά που δικαιούται. Οι δηλώσεις του αφορούσαν τις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στη διαδικασία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 2026, καθώς και τις επικείμενες πληρωμές.

Ο κ. Σχοινάς ζήτησε υπομονή από τους αγρότες, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι να έχουν κατατεθεί όλες οι αιτήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, σε μια προσπάθεια να κατευναστούν οι αντιδράσεις και να εκτονωθεί η κατάσταση.

Προγραμματισμένες κινητοποιήσεις των αγροτών

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, ο αγροτικός κόσμος δηλώνει έτοιμος να προβεί σε κινητοποιήσεις, με κύριο αίτημα, εκτός από τις πληρωμές, τη σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή. Ήδη, έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες δράσεις. Για τις 24 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί μηχανοκίνητη κινητοποίηση στην πόλη του Βόλου.

Μία ημέρα αργότερα, στις 25 Νοεμβρίου, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της στην πανελλαδική απεργία. Το επόμενο κρίσιμο βήμα για τους αγρότες είναι η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στη Νίκαια της Λάρισας, με σκοπό να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Το πολιτικό διακύβευμα και οι εκλογικές επιπτώσεις

Το τελευταίο που επιθυμεί η κυβέρνηση, ειδικά σε προεκλογικό χρόνο, είναι μια νέα αντιπαράθεση με τους αγρότες και η παρουσία τρακτέρ στους δρόμους. Το πολιτικό κόστος σε αυτό το τάιμινγκ θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερο βάρος, καθώς οι αγρότες αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο εκλογικό κοινό.

Οι αγρότες είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του 2023. Ωστόσο, στις ευρωεκλογές του 2024, φέρεται να «έστρεψαν την πλάτη» στο κυβερνών κόμμα. Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρεται, έβαλε νέα εμπόδια στη σχέση τους με τη Νέα Δημοκρατία, καθιστώντας την ενδεχόμενη εκδήλωση κινητοποιήσεων ιδιαίτερα κρίσιμη για την πολιτική σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: Newsit