Η Τζένη Μπότση βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» του ΑΝΤ1, το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου 2026, και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για διάφορα κεφάλαια της ζωής της. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην επαγγελματική της διαδρομή και στα πρώτα της βήματα στο θέατρο, ενώ μοιράστηκε και προσωπικές στιγμές, όπως η σχέση της με την κόρη της, Αλίκη, και ο τρόπος που διαχειρίστηκε μια απιστία στο παρελθόν.

Η απάντηση στην απιστία

Σε ένα από τα πιο απρόσμενα σημεία της συνέντευξης, η Τζένη Μπότση αποκάλυψε ότι έχει απατήσει στο παρελθόν έναν σύντροφό της. Όπως εξήγησε, η πράξη της αυτή ήταν αντίδραση σε αντίστοιχη συμπεριφορά του ίδιου του συντρόφου της. «Το έκανε πρώτα εκείνος, το έκανα σαν εκδίκηση», τόνισε χαρακτηριστικά η ηθοποιός, επιβεβαιώνοντας ότι η κίνησή της είχε εκδικητικό χαρακτήρα.

Η Τζένη Μπότση υπογράμμισε ότι αυτή η απιστία δεν έγινε ποτέ γνωστή στον τότε σύντροφό της. «Ποτέ δεν το έμαθε κανένας», δήλωσε, ενώ αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη αντίδραση, αν και αποτέλεσμα εκδίκησης, δεν ήταν σωστή. Η συζήτηση για το ζήτημα της απιστίας ανέδειξε μια πτυχή της προσωπικής της ζωής που παρέμενε άγνωστη μέχρι σήμερα.

Η μητρότητα και η σχέση με την κόρη της, Αλίκη

Με συγκίνηση, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση της με τη μοναχοκόρη της, Αλίκη, και στην προσπάθεια που κατέβαλε για να την αποκτήσει. Η Τζένη Μπότση εξομολογήθηκε ότι η Αλίκη δεν ήρθε ξαφνικά στη ζωή της, αλλά μετά από πολλή προσπάθεια και αφού πέρασε αρκετός καιρός. «Την προσπάθησα και νομίζω ότι της αφιερώνω τον χρόνο που της πρέπει», είπε.

Η ηθοποιός τόνισε ότι η χρονική στιγμή που ήρθε η κόρη της ήταν ιδανική, καθώς η ίδια ήταν απόλυτα συνειδητοποιημένη και έτοιμη να αφοσιωθεί στον ρόλο της ως μητέρα. «Ήρθε το παιδί την ώρα που ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη γι’ αυτό», ανέφερε. Εξέφρασε επίσης την ανάγκη της να περνά χρόνο με την Αλίκη, λέγοντας: «Όχι ότι εκείνη με έχει τόσο πολύ ανάγκη, όσο εγώ έχω την ανάγκη να περάσω τον χρόνο μου μαζί της».

Η Τζένη Μπότση περιέγραψε ότι, όταν η κόρη της ήταν μικρότερη και οι ώρες ήταν πιο περιορισμένες, δεν ένιωθε την ανάγκη να βγει ή να πάει σε κάποιο μπαρ. Αντιθέτως, την ενδιέφερε περισσότερο να κοιμηθεί το παιδί στο κρεβάτι του, δείχνοντας την πλήρη αφοσίωσή της στη μητρότητα.

Η επαγγελματική πορεία και οι αντιδράσεις των γονέων

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Τζένη Μπότση μίλησε και για την επαγγελματική της διαδρομή, καθώς και για τις προσδοκίες που είχαν οι γονείς της για εκείνη. Όπως αποκάλυψε, δεν ακολούθησε καθόλου τα όνειρά τους, κάτι που αρχικά δεν έπαιρναν στα σοβαρά. Ακόμα και όταν τελείωσε τη σχολή, οι γονείς της έλεγαν «εντάξει, άσε να φάει λίγα χαστούκια, θα γυρίσει».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν ξέρει αν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να αποδεχτούν πλήρως την επιλογή της, αλλά είναι σίγουρη ότι είναι πολύ περήφανοι. Αναφέρθηκε επίσης στην αυστηρότητα της μητέρας της, η οποία στην πρώτη της παράσταση, που λεγόταν «Μελό», της είπε: «εγώ στη θέση σου θα ντρεπόμουν», επειδή δεν ήταν μια καλή παράσταση. Η Τζένη Μπότση τόνισε ότι η μεγαλύτερη πίεση που ένιωσε ήταν στο να πείσει την οικογένειά της ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός και να παίξει στο θέατρο.

Η διαχείριση ενός χωρισμού και η προσωπικότητα

Όσον αφορά τη διαχείριση ενός χωρισμού, η Τζένη Μπότση παραδέχθηκε ότι δυσκολεύεται να βάλει τέλος σε μια σχέση και της παίρνει καιρό να το παλέψει. Εξήγησε ότι ντρέπεται για λογαριασμό του άλλου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ετεροντροπή. Βασικά και ο σεισμός που γίνεται στην Ιαπωνία, εγώ φταίω. Τα έχω κάνει όλα, αλλά μετά είναι μεγαλειώδης, η έξοδος είναι…».

Παρά τη δυσκολία της στην αρχική απόφαση, ξεκαθάρισε ότι όταν αποφασίσει να αποχωρήσει από μια σχέση, η απόφασή της είναι οριστική και δεν υπάρχει επιστροφή. «Δεν υπάρχει επιστροφή. Τελείωσε», δήλωσε. Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι αγαπά πολύ τη ζωή, τη σέβεται και την εκτιμά, ενώ παραδέχτηκε ότι είναι αυστηρή τόσο με τον εαυτό της όσο και με τους ανθρώπους που αγαπά, προσθέτοντας ότι η διπλωματία δεν ήταν ποτέ το δυνατό της σημείο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit