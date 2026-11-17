Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου ολοκλήρωσε την πορεία της στο Nations League, συγκεντρώνοντας 11 βαθμούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να φτάσει στον αρχικό της προορισμό, την προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Παρά την εντυπωσιακή συγκομιδή βαθμών, η Ελλάδα περιορίστηκε στην τρίτη θέση του ομίλου της, καθώς υστέρησε στην τριπλή ισοβαθμία με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Η διαδρομή αυτή άφησε πίσω της σημαντικά κέρδη, αλλά και λάθη από τα οποία η ομάδα καλείται να διδαχθεί για τη συνέχεια.

Η πορεία στο nations league και η μη πρόκριση

Η εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στο Nations League με μια συγκομιδή 11 βαθμών, ένα αποτέλεσμα που δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση στην προημιτελική φάση. Παρόλο που ο στόχος της πορείας ήταν η είσοδος στους «8» της διοργάνωσης, αυτό δεν επετεύχθη.

Η ομάδα τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου της, έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τη Γερμανία και την Ολλανδία. Ωστόσο, στην τριπλή ισοβαθμία που προέκυψε, η Ελλάδα υστέρησε έναντι των δύο αυτών αντιπάλων, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός της συνέχειας της διοργάνωσης.

Σημαντικά κέρδη και δυνατότητες

Παρά τον αποκλεισμό, η πορεία της εθνικής ομάδας στο Nations League συνοδεύτηκε από σημαντικά κέρδη. Η ομάδα έδειξε ότι διαθέτει τις δυνατότητες να ανταγωνιστεί ομάδες υψηλού επιπέδου, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει αποτελέσματα σε δύσκολες έδρες και να επιδιώξει στόχους που μέχρι πρόσφατα φάνταζαν μακρινοί.

Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφηκαν νίκες απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, όπως η Γερμανία και η Σερβία. Επιπλέον, η εθνική ομάδα κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία από την Ολλανδία στην έδρα της. Η συνολική της παρουσία σε μεγάλο μέρος της διοργάνωσης ήταν ανταγωνιστική, γεγονός που υποδηλώνει την απόκτηση στοιχείων που της επιτρέπουν να αντιμετωπίζει αντιπάλους με μεγαλύτερη εμπειρία και διαφορετικές παραστάσεις.

Η δύσκολη στιγμή στο Άμστερνταμ

Μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της εθνικής ομάδας αποτέλεσε η ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ανέδειξε αδυναμίες, λάθη και προβλήματα που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα από την ομάδα και το τεχνικό επιτελείο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μάλιστα, αναφέρθηκε στο δικό του μερίδιο ευθύνης για την αναμέτρηση με την Ολλανδία. Το παιχνίδι αυτό λειτούργησε ως ένα ξεκάθαρο καμπανάκι, υποδεικνύοντας τα σημεία που χρήζουν άμεσης διόρθωσης για τη συνέχεια.

Μαθήματα και η επόμενη ημέρα

Παρόλα αυτά, το ποδόσφαιρο δεν είναι ένα παιχνίδι που κρίνεται αποκλειστικά από ενενήντα λεπτά. Η συνολική εικόνα της Ελλάδας στη διοργάνωση δεν μπορεί να αξιολογηθεί μόνο μέσα από το αποτέλεσμα εκείνης της βραδιάς στο Άμστερνταμ. Τα λάθη που έγιναν είναι γνωστά σε όσους τα διέπραξαν και η προσδοκία είναι να αποτελέσουν μαθήματα για το μέλλον.

Το ζητούμενο για την ομάδα είναι να κατανοήσει πλήρως τι συνέβη στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, να εντοπίσει τι πήγε λάθος και να διαχειριστεί την όποια απογοήτευση. Ο στόχος είναι να βγει πιο δυνατή από αυτή την εμπειρία, καθώς οι μεγάλες ομάδες δεν κρίνονται μόνο από τις νίκες τους, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στις δύσκολες στιγμές. Η επόμενη ημέρα μπορεί να είναι ακόμη καλύτερη, αφήνοντας πίσω τα λάθη και αξιοποιώντας τα κέρδη της πορείας.

Με πληροφορίες από: Athletiko